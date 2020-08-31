لأناقتك وحشمتك في السفر.. اعتمدي عبايات السبورت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:45 مساءً - تعتمد الكثيرات من السيدات العربيات في السفر على العباية الخليجية المصمَّمة بأسلوب كاجوال؛ لإطلالة مريحة وأنيقة، وهي تختلف نوعًا ما عن العبايات التي ترتديها السيدة العربية في المناسبات الأخرى، وبشكل خاص تكون ملونة وجذابة، خاصة أن دور أزياء تصميمات العبايات أصبحت تتفنَّن في كل موسم بموديلات متنوّعة وغنية وتصميمات أنيقة وراقية مناسبة للسفر، فجمعنا لكِ عزيزتي منها عدة موديلات، مع بعض النصائح التي تميِّز مظهرك.



موديلات عبايات مناسبة للسفر

عبايات سبورت للسفر



يمكنكِ ارتداء عباية بيضاء طويلة مزينة برسومات وكتابات سوداء مع إطلالة كاجوال، أو اختيار عباية سماوية واسعة مطرزة في الأطراف باللون الأخضر والأصفر مع إطلالات الجينز الأزرق، أو الظهور بعباية كحلية محتشمة مزينة من الجزء العلوي بالزهور والتطريزات باللونين السماوي والأبيض، أو أن تطلّي بعباية زهرية مزينة من الأطراف بقماش الدانتيل الأبيض إلى جانب الزهور البيضاء المتنوعة، كما يمكنكِ التأنق بعباية زهرية طويلة مزينة بالزهور البيضاء في الأكمام مع بنطال وبلوزة ملوَّنَيْن بالأبيض والزهري؛ لخيار أنيق مفعم بالأنوثة، أو تنسيق عباية بنية مطرزة في الجزء العلوي بالبنفسجي والأحمر مع أزياء بألوان حيادية، أو التزيّن بعباية رمادية مزينة بالزهور الزهرية بطريقة جذابة. ولإطلالة تناسب ذوات الجسم الممتلئ؛ يمكنكِ -عزيزتي- اعتماد العباية البنية المطرزة بالأسود أو الزهري بأسلوب ناعم، أو عباية كحلية مطرزة بالذهبي بالجزء العلوي وأطراف الأكمام.

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نصائح لاختيار عباية السفر

عبايات سبورت للسفر



لضمان حصولك على إطلالة أنيقة بالعباية أثناء السفر، عليكِ اتباع عدة نصائح بسيطة؛ لتضمن جمالَ مظهرك، تَذَكَّرِي أنه على الرغم من أن اللون الأسود هو الخيار الذي تفضِّله الكثيرات من النساء العربيات في العباية اليومية؛ فإن العباية الملوَّنة ستكون مناسبة أكثر أثناء السفر، بحيث لا تلفت الأنظار إليكِ أينما ذهبتِ، وتضفي عليكِ مظهرًا محتشمًا وأنيقًا يكمل جمال إطلالاتك، ونذكِّرك بأنه عليكِ اختيار التصميم العملي والمريح؛ ليمكِّنكِ من التحرُّك بحرية في كل مشاويرك، كما ننصحكِ باختيار العباية ذات الجيوب؛ حيث ستوفِّر عليكِ كثيرًا من الوقت والجهد لتضعي فيها احتياجاتك، والتجوُّل بحقائب صغيرة تناسِب جمالَك وأناقتك، ويجب عليكِ مراعاة حرارة الجو، فاعتمدي العبايات الخفيفة التي ستكون مناسِبة للأجواء الصيفية الحارة، وإن كنتِ ستزورين بلدًا باردًا؛ فننصحكِ باختيار عباية من الصوف الثقيل.

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