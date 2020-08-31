نظارات شمسية بلون النيود

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:45 مساءً - بعد أن كان الأسود لوناً أساسياً للنظارات الشمسية، دخل اللون المسمّى بالنيود وهو من درجات لون البيح الذي يتلاءم مع جميع أنواع وألوان الملابس؛ لأنه الخيار الأنسب.

في جميع المواسم والفصول تظهر النظارات الشمسية بلون النيود قطعة فنية رائعة، فهي تعتبر من أهم إكسسوارات الفتيات والسيدات بمختلف أعمارهن، خاصة للواتي تفضلن الظهور بمظهر أنيق وجذاب، لذا نجد أن الغالبية تتابعن أجدد صيحات الموضة في هذا الموضوع، فهذه القطعة ليس فقط توفر الحماية للعين من أشعة الشمس الحارقة والمضرّة، ولكنها تعتبر قطعة إكسسوار رائعة تضيف لمسة جمالية على الإطلالة.



إطلالة هادئة

كارتييه Cartier

تظهر النظارات الشمسية بلون النيود موضة رائجة وأساسية لهذا الموسم، فهذا اللون إما أن يكون بدرجات شفافة مماثلة للون البشرة، أو بلون فاتح أقرب للوردي أو البندقي، بالإضافة إلى أن هذه النظارات تضفي إطلالة هادئة وبسيطة في وقت واحد.

تمثّل درجات النيود للنظارات الشمسية الاتجاه المقابل للأخضر والذهبي، بالإضافة إلى أنها تحاكي ألوان الجسم، وتمنح الوجه طابعاً لافتاً للأنظار، لذلك

دخل اللون النيود أو ما يسمّى بدرجات اللون البيج إلى جميع الإكسسوارات ومنها النظارات الشمسية، خاصة وأنه يمكن تنسيقه مع الألوان الصارخة خلال الصيف.

لأن النظارات الشمسية هي من أهم الإكسسوارات التي توليها السيدة اهتماماً كبيراً خاصة في موسم الصيف، تعمد الماركات العالمية في كل مجموعة إلى تقديمها بتصاميم جديدة أكثر عصرية وتجدّد؛ لتضفي على إطلالتها المزيد من التألّق، لذلك لم تغب النظارات الشمسية المربّعة باللون النيود وبإطارها الرقيق الناعم، وهو أكثر الألوان التي برزت بقوة على منصات عروض الأزياء العالمية؛ لمواكبة أحدث الصيحات بحسب شكل الوجه.

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مواد عصرية

لويفي Loewe

لا تزال موضة النظارات الشمسية المستديرة مستكملة رواجها لموسم 2020 باللون النيود ومواد عصرية متنوعة. وبما أن النيود هو لون أساسي للصيف، جاءت النظارات الشمسية لتنسيقها مع أزياء مختلفة لإطلالات فائقة العصرية، لذوات شكل الوجه المربّع والذي يتميّز بحواف مدببة للفك وجبهة عريضة وعظام خدّ ملحوظة.

أما النظارات الشمسية بتصميم عيون القطة فهي من الموديلات الأكثر رواجاً لأنوثة المرأة العصرية بإطارات باللون النيود لإطلالة صيفية منعشة، بالإمكان تنسيقها مع الفساتين الصيفية الناعمة بالألوان الفاتحة لطلّة ساحرة ورائعة، كما أن اختيارها ملائم جداً لصاحبات الوجه البيضاوي الذي يعادل فيه طول الوجه عرضه مرة ونصف المرة، ويتساوى فيه عرض الجبهة والفك، كما يتميّز بضيق الذقن وبروز في عظام الخدّ.

قد تقع الفتاة المحجبة في حيرة عند اختيار النظارة الشمسية؛ لأن إطارها قد لا يناسب لفة الحجاب، خاصة الصيحات كبيرة الحجم، لذا يجب اختيارها باللون النيود؛ لأنها تلفت الانتباه بعيداً عن ذراع النظارة، من ثم لا يبدو الحجاب بشكل غير لائق.



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