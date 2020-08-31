فساتين خريف للمحجبات من مدوّنات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:45 مساءً - مع اقتراب موعد دخول فصل الخريف لهذا العام، نقدِّم لكِ -عزيزتي المحجبة- عدة موديلات لفساتين كاجوال محتشمة ومصممة بأسلوب عالٍ من الأناقة المتماشية مع أحدث خطوط الموضة، والتي ستُظهرك بأناقة ساحرة وألوان مشرقة وموديلات تواكب هذا الموسم، فاستوحي من هذه الخيارات ما يناسب قوامك ولون بشرتك ومناسباتك.



فساتين خريفية مورّدة

فساتين خريفية مورّدة



من القطع التي يمكنك إضافتها إلى خزانتك هذا الخريف لتواكبي بها صيحات الموضة الفساتينُ المطبّعة بالزهور، ونذكِّرك بأن موضة الفساتين المشجرة أو المطرزة بالورود تتميز بأنها تخفي عيوب الجسم، فاعتمديها إن كنتِ من ذوات الجسم الممتلئ، ويمكنك اختيار فستان أسود مصمم بقَصَّة واسعة بحزام للخصر ومزين بزهور برتقالية وفوشيا، وبهذه الإطلالة تضمنين التماشي مع خطوط الموضة باختيار الزهور الملونة بالألوان الساطعة إلى جانب إخفاء عيوب الجسم باختيار اللون الأسود للفستان ورسوم الزهور، ويمكنك تنسيق فستان أبيض مصمم بأكمام منفوخة ومزين بالزهور البنفسجية بألوان الباستيل مع حقيبة بنفسجية وحذاء برتقالي، وباعتمادك هذا الخيار تطبقين ثلاث صيحات من الموضة؛ حيث تُعتبر الألوان الساطعة وألوان الباستيل من أفضل الخيارات لخريف ٢٠٢٠، بالإضافة إلى صيحة الأكمام المنفوخة.

تابعي المزيد: تنسيقات متنوعة للمحجبات الحوامل من إلين لاهي



إطلالات الفساتين البوهيمية

إطلالات الفساتين البوهيمية



تضفي الأجواء البوهيمية دائمًا ستايل خاصًّا بالأزياء، وتمنحك مظهرًا أنيقًا وعصريًّا، ولخريف هذا العام يمكنكِ اعتماد الفساتين البوهيمية باللون الأحمر أو الأصفر وإكمالهما بالأكسسوارات الملونة أو المصنوعة من الصدف، ولمظهر أكثر أناقة نلهمك عدة خيارات بفساتين بوهيمية يمكنك إكمالها بحزام للخصر، كاختيار فستان أخضر بحزام من ذات اللون مع حجاب أصفر، أو ارتداء فستان أبيض مع أكسسوارات حمراء وزرقاء.

Advertisements

تابعي المزيد: طرق تنسيق الحجاب مع الفستان لإطلالة مثالية



فساتين منقّطة للخريف

فساتين منقّطة للخريف



تُعتبر الفساتين المنقطة من الصيحات الرائجة جدًّا لعام ٢٠٢٠، والتي تعتمد عليها كل دور الموضة والأزياء، ولخريف هذا العام استوحينا لكِ عدة أفكار تناسبك، كارتداء فستان أزرق منقط بالأبيض ومزين بطبقات وأكمام مرفوعة وإكمال تفاصيله بالأسود، أو الظهور بفستان أسود منقط بالأبيض ومصمم بأكمام منفوخة مع أكسسوارات بنية وحجاب أبيض لخيار حيادي متكامل، أو اختيار فستان منقط وملون باللون الأحمر البرغندي الذي يُعَدُّ من أكثر الألوان الخريفية رواجًا، وإكماله بحجاب بني للخصر مع المجوهرات الذهبية.

تابعي المزيد: أفكار متنوعة لتنسيق التنورة البليسيه للمحجبات