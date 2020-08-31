مجوهرات ستيفاني صليبا عصرية بامتياز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:45 مساءً - أصبحت النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا أيقونة للموضة منذ شهرتها في مسلسل "قمر" اللبناني، حيث لفتت أنظار العالم الى جمالها واطلالاتها العصرية التي تحاكي المرأة المواكبة للموضة والمعاصرة بأزيائها لا سيما مجوهراتها.



ومن الملاحظ ان مجوهرات ستيفاني تتنوع ما بين العصري والكلاسيكي لكن أكثرها غريب التصاميم يشبه شخصيتها الفريدة من نوعها.

تابعي المزيد:المجوهرات الضخمة على طريقة أيقونات الموضة والنجمات

مجوهرات ستيفاني صليبا

شاهدي اجمل المجوهرات التي اختارتها النجمة ستيفاني صليبا واختاري منها ما يناسب ذوقك.

Advertisements



أحياناً تختار ستيفاني صليبا أطقم مجوهرات ماسية مصممة على الطريقة الكلاسيكية مع حبات الشواروفسكي، الا أنها تعود وتظهر بمجوهرات عصرية غريبة تتناسب مع اطلالاتها.

مجوهرات ستيفاني صليبا



وفي احدى المرات ظهرت بطقم ماسي على شكل وردات ناعمة، كذلك نراها تختار خواتم كبيرة الحجم مع حبات الزمرد والياقوت.

تابعي المزيد:موديلات مجوهرات بتصميم الفيونكة الأنيق