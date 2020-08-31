فيديو.. إيمي طلعت زكريا تخطط لإحياء ذكرى وفاة والدها بأغنية جديدة

علاقات و مجتمع

منذ وفاة الفنان طلعت زكريا، قبل قرابة العام، ومازالت ابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا، تتذكره عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، بصور ومقاطع فيديو تجمعهما.

وخلال استضافتها في برنامج "جوليو وروميت" على قناة "النهار"، تحدثت الفنانة الشابة عن خطتها في إحياء الذكرى الأولى لوالدها.

وأوضحت "إيمي" أنها كانت تنوي تحويل قصة حياة والدها إلى فيلم روائي قصير، وكان شقيقها "عمر" من يجسد شخصية والدهما، لكن نظرًا لوجود جائحة فيروس كورونا المستجد، تعطل المشروع الفني.

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وتابعت الفنانة الشابة أن والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، كان يرى أن الفنان محمد عبدالرحمن، الشهير بـ"توتا"، هو الأنسب لتجسيد شخصيته، فالكوميديا هي العامل المشترك لديهما، وهو ما اتفقت عليه بالفعل: "كنت بشوف له فيلم وفعلًا حسيت فيه من بابا كتير".

أما عن خطتها في إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل والدها، التي تحل في الثامن من أكتوبر المقبل، ذكرت بأنها سوف تهدي لروحه أغنية، من ألحان عمرو زكي، لكن الكلمات مازال البحث عنها مستمرًا.

وتوفى الفنان طلعت زكريا، عن عمر ناهز الـ 59 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقًا، قبل نقله إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها.