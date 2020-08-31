"أوس أوس" يهاجم منتقدي ظهور زوجته عقب وفاة طفلهما: "دمروها نفسيا"

علاقات و مجتمع

عقب قرابة شهرين من وفاة رضيعهما، جاء الظهور الأول لزوجة الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، في حفل زفاف شقيقة الفنان مصطفى خاطر.

ورغم ملامح الحزن التي بدت عليها متأثرة بوفاة رضيعها، لكنها تعرضت للهجوم والتنمر، بسبب ذهابها لحفل الزفاف، ودافع "أوس أوس" عن زوجته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

ونشر "أوس أوس"، صورة تجمعه بزوجته من حفل الزفاف، معلقًا عليها: "أنا مش محتاج أبرر وأحكي أي حاجة عن حياتي والست اللي قلبي اختارها كنت ساعتها فى أول موسم لتياترو مصر، كنا نتقاضى مرتبات مش ممكن تفتح بيت وأول ما اتجوزت كنت قاعد في بيت إيجار".

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وتابع "أوس أوس": "كمان أنا بس هكتفى بالنقطتين دول علشان أصحاب العقول والنفوس المريضة يعرفوا ويبطلوا نغمة (الفلوس بتعمل أكتر من كده) الفلوس ممكن تشترى سرير بس ماتشتريش النوم، ومش أنا بس دا أغلب المشاهير اللي بتحسدوهم على حياتهم دلوقتي متعرفش بدأ من امتى واتبهدل إزاي ولولا وجود حد جنبه بيسنده ويدعمه مكانش هيعرف يعدي من أي مشكلة نفسية أو مادية فى حياته، ومش معنى أني بنزل اشتغل أو بتصور وأنا مبسوط ده معناه أني هموت من الفرحة بس دي مهنتي وواجبي ناحية جمهوري أني أخرجه من أي حزن هو فيه، كل ده بعمله على حساب حزني وجرحي ووجعي أنا، وفى الآخر بتشتم برضه".

وتابع "أوس أوس": "أنا بقول الكلام ده ولن أسمح بأي تدخل في حياتي الشخصية مرة أخرى سواء بالخير أو بالشر أو دخول اسم مراتي في أي كلمة من كلام المرضى النفسيين، مراتي اللي أخوها متوفى وابنها متوفى وماصدقت أول مره أخرجها نروح مناسبه ودمرتوها نفسيًا تاتي بكلامكم المريض، حسبى الله ونعم الوكيل فيكم، حقك عليا ياست الكل، سكت كتير وكنت بعدي لكن مفيش فايدة، كل واحد يركز في حياته".

وتفاعل معه متابعيه في التعليق على ما نشره للدفاع عن زوجته: "مش محتاج تبرر حاجة"، "ياريت الناس تفهم وتقدره بجد"، "ربنا يخليكم لبعض ويعوضكم".