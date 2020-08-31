مواقف تعرض فيها الفيشاوي للهجوم بسبب زوجته "قبلات وحمام سباحة"

علاقات و مجتمع

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو بصحبة زوجته ندى الكامل وبناتها، تعرض على إثره للهجوم والانتقادات اللاذعة من متابعيه.

وأظهر الفيديو وجود "الفيشاوي" مع زوجته وبناتها داخل حمام السباحة بالمايوهات، معلقًا عليها: "وقت الصيف مع بناتي"، ليتلقى عددًا من التعليقات السلبية والانتقادات، لافتين إلى الخلافات بينه وبين ابنته "لينا".

وكانت من التعليقات السلبية: "فين بنتك"، "روح اسأل على بنتك"، "بنتك أولى".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان أحمد الفيشاوي للهجوم بسبب زوجته وبناتها، ويرصد "هن" في هذا التقرير مواقف سابقة.

قبلات

في عيد الأضحى الماضي، نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صور برفقة زوجته ووالدته الفنانة سمية الألفي، معلقًا عليها: "حب العائلة".

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وظهر "الفيشاوي" في إحدي الصورتين وهو يقبل زوجته ندى الكامل، وهي الصورة التي أثارت ردود فعل وغضب متابعيه، وجاء من بين التعليقات: "في أشياء بين الزوجين مينفعش تتصور"، "عمرنا ما شفنا أبوك بيبوس مراته ولا حاطط وشم على دراعه"، "اللي منك إمتى تخليهم في حضنك هما أولى بالمناسبة"، "مش لازم البوس يا أحمد في الصور".

بنات زوجته

وفي وقت سابق، نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جمعت بين والدته الفنانة سمية الألفي ومريم ابنة زوجته، معلقًا عليها: "مريم جابت لجدتها شوكولاته ومج.. جمعة مباركة".

وتفاعل متابعي أحمد الفيشاوي بالتعليق على الصورة التي لاقت أيضًا الهجوم، بسبب إهماله لابنته، فمن ضمن التعليقات: "أنت بتربي ولاد مش ولادك وسايب بنتك"، "أنت مش عندك بنت اهتم بيها لأنك هتتحاسب قدام ربنا".