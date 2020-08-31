إكسسوارات غير متوقعة ستحظى بالشُهرة خلال خريف 2020 تعرّفي عليها

قد لا تكون اتجاهات إكسسوارات الخريف القادمة من الاتجاهات المعروفة او المتوقعة، ولكن رغم ذلك فقد كان لها تأثير كبير على إطلالات مجموعات خريف وشتاء 2020 التي تم عرضها في فبراير الماضي، هذه الأنواع من الإكسسوارات الجديدة هي تلك التي تحبها مؤثرات الموضة أكثر من غيرها لأنها تشجعهن على أن يصبحن أكثر إبداعًا في تنسيق الأزياء.

فيما يلي اكتشفي معنا أبرز 6 إكسسوارات الخريف العشوائية التي سترينها على الإنستغرام هذا الخريف

ربطات العنق

من المحتمل أنك معتاد على رؤية ربطات العنق بشكل أساسي كجزء من إطلالات الرجال، ولكن كما رأينا على مدرجات خريف وشتاء 2020، فهذا الإكسسوار يكسر جميع المعايير النمطية الحالية للجنسين، قومي بتنسيقها مع بدلة أو قميص كلاسيكي بأزرار أمامية أو ارتديها فوق قميص بسيط، في حين أن تنسيق ربطات العنق مع الأزياء قد تبدو مهمة صعبة ، إلا أن النتيجة النهائية تستحق العناء.

أقنعة البكالافا

على الرغم من أن هذا الاتجاه لن يصبح عمليًا حتى موسم الشتاء، إلا أنه كان بارزًا جدًا طوال عروض مجموعات الخريف والشتاء، وفي حين أن الاستخدام التقليدي لهذا الإكسسوار يتمثل في ارتدائه لتغطية الوجه وتدفئته خلال الجو البارد، لكن ما رأيناه على المدرجات ليس تقليديا بل أنيقا يضفي لمسة مميزة على أي زي.

أحزمة "harnesses"

انبثق اتجاه أحزمة "harnesses" كصيحة مصغرة في الربيع الماضي باعتبارها جزءا من عائلة اتجاهات الملابس الداخلية التي كانت منتشرة في كل مكان، لكن في هذا الخريف ، خطت الأحزمة خطوة إضافية بعيدًا عن عالم الملابس الداخلية لتصل إلى عالم الملابس الجاهزة، وتم رصد هذا الإكسسوار المثير فوق البدلات والفساتين وغيرها، و هو الإكسسوار المثالي لترقية أي زي خريفي.

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جوارب الجدة

هذا الموسم، من أسهل اتجاهات الجدة التي يمكن ارتداؤها هي صيحة الجوارب التي تصل إلى الركبة، وعلى مدرجات خريف وشتاء 2020 تم تنسيق هذه الجوارب الطويلة مع كل شيء من الكعوب إلى البوتات الطويلة، وقد أثبتت أنها تضيف لمسات الريترو المميزة إلى أي زي خريفي.

قلادات الشوكر المكتنزة

هذا الموسم، سيطرت قلادات الشوكر المكتنزة على مشهد الموضة، سواء في أساليب بسيطة كأسلوب السلسلة المعدنية أو الأساليب المنحوتة والملونة.

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