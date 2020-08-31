في أحدث ظهور لها.. سعر نظارة ياسمين صبري يتجاوز 15 ألف جنيه

لايف ستايل

بإطلالة كاجوال ونظارة سوداء عريضة، مع الشعر المنسدل، تأقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها عقب شراء أحدث سياراتها، لتخطف الأنظار بإطلالتها التي تفاعل معها العديد من المتابعين مشيدين بها.

وأكملت "ياسمين" أناقتها بنظارة الشمس، التي جاءت من الماركة العالمية Louis Vuitton.

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وبالبحث عن سعرها، وفقًا للموقع الرسمي للعلامة التجارية لها، وُجد إنها وصلت إلى 3.600 درهم إماراتي، بما يعادل 15.552 ألف جنيه مصري.

تفاصيل سيارة ياسمين صبري الجديدة.. سعرها 10 ملايين جنيه

في 19 أغسطس وصلت سيارة ياسمين صبرى ميناء الإسكندرية، ليجري الموافقة على الإفراج الجمركي لها برسوم 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الجاري.

رولز رويس "dawn" هي السيارة الجديدة التي انضمت حديثا إلى ممتلكات ياسمين صبري، لتكون السيارة الثانية لياسمين من علامة رولز رويس، حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب "رولز رويس كولينان"

وجرى الإفراج عن السيارة الجديدة بقيمة 10 ملايين جنيه، حيث بلغ سعر السيارة حوالي 6 ملايين جنيه، و3.7 مليون رسومًا جمركية.