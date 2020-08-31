علاقات و مجتمع
منذ رحيل الفنانة رجاء الجداوي، تحاول ابنتها أميرة مختار، مشاركة متابعيها عبر حساب الفنانة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ذكرياتها وتفاصيلها خلال مشوار حياتها.
وحرصت أميرة على معايدة الملكة رانيا، ملكة الأردن، عبر حساب والدتها الراحلة، من خلال نشر صورة لها.
وأرفقت ابنة الفنانة الراحلة تعليقًا على الصورة موجهة رسالة للملكة، قائلةً "كل سنة وأنتي طيبة يا ملكتي رانيا، ربنا يسعدك كما أسعدتي أمي بكلماتك الرقيقة".
يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أُصيبت بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر الماضي، ومكثت في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة بعد 43 يومًا قضتهم في المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة رجاء الجداوي تهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها "عبر حساب والدتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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