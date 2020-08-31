مواقف وضعت أسما شريف منير في مرمى الانتقادات منها "الشعرواي والصبغة"

علاقات و مجتمع

عادت خبيرة التجميل، والإعلامية أسما شريف منير في مرمى الانقادات من جديد، بسبب أحدث نيولوك لها، حيث ظهرت بغُرة تحمل درجات الأشقر، وشعر بني اللون مع "هاي لايت" أصفر، مع مكياج بسيط.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاركات، ومئات التعليقات التي احتوت على هجوم وانتقادات، أبرزها: "شعرك بيصعب عليا من كتر اللي بتعمليه فيه، إحنا بنحبك علشان كده بننصحك"، و"أنتي نفختي شعرك كفاية بقى"، و"كتر الصبغات ضعفت شعرك وخلته مقصف"، و"أنتي جميلة فعلًا بس كفايا صبغات".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها ابنة الفنان شريف منير لانتقادات جمهورها، فبين الحين والآخر تقع "أسما" في مرمى انتقادات المتابعين بسبب إطلالاتها أو لاراءها أيضًا.

ويرصد "هن" في السطور التالية مواقف وضعت أسما شريف منير في مرمى الانتقادات.

وصفت منهج الشعراوي بالمتطرف

تعرضت الفنانة أسما شريف منير لهجوم من متابعيها على موقع "فيس بوك"، بعدما وصفت منهج الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

كانت البداية حينما نشرت "أسما" منشورًا عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، طلبت فيه من متابعيها، ترشيح اسم أحد الدعاة من أجل متابعته.

وقالت أسما: "صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين يا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

تلقت الفنانة الشابة الكثير ترشيحات مختلفة من المتابعين، كان من ضمنها الشيخ الشعراوي، حيث قال أحدهم: "طلعي دروس الشيخ الشعراوي من youtube مفيش أحسن منه فعلًا"، إلا أن ردها جاء صادمًا للمتابعين، حيث وصفت منهج الشيخ الشعراوي بالمتطرف.

وبعد تعرضها لهجوم اعتذرت عن وصفها لمنهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، قائلة: "زلة لسان".

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أسما شريف منير تتعرض للهجوم والسب

وتعرضت "أسما" مؤخرًا للسب والإهانة من أحد المتابعين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تطاول عليها أحد المتابعين مجددًا بتعليق تضمن كلمات بذيئة، قائلًا "مش دي اللي شتمت الشيخ الشعراوي"، ليرد عليه آخر، قائلًا "لا وفي أول كام ثانية كانت حاطة علم الشواذ".

حاولت الفنانة وخبيرة التجميل تمالك أعصابها في الرد على تلك التعليقات التي تحمل السخرية، بأخذ لقطة مصورة لحساب من تطاول عليها، معلقةً "متدين ما شاء الله".

ومن ثم نشرت أسما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التعليقات التي تطاول بها المتابعين عليها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "واحد أهو بيصلي على النبي في البايو وبيشتم في الكومنتات إن شاء الله هعمله محضر".

وتابعت أسما خلال منشورها، قائلةً "فكرة إن في ناس بتقول شتمت الشيخ الشعراوي أصلاً دي في حد ذاتها ناس زياطة ومش عارفة حاجة في فرق بين إن أنا خاني التعبير في وصف بعض آرائه بالتطرف والشتيمة موضوع تاني، أنا ما شاتمتش الشيخ الجليل، هو بقي يقول (...) وأنا أصلًا أمي متوفية، أنا مش هقبله".

أسما شريف منير تطلب توكيل عام لكل رجالة مصر

مرة أخرى تعرضت فيها ابنة الفنان لانتقادات لاذعة، بعدما وجهت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة للرجال عقب تعرضها للتنمر والهجوم من قبل أحد متابعيها.

وقالت أسما خلال منشورها: "طلب وتوكيل عام لكل رجالة مصر، أنت حمايتي، خليكوا ضهرنا ابقوا سندنا، دافعوا عننا، جيبولنا حقنا، شرفنا هو عرضكم، إحنا كلنا أهل ربنا وصاكم علينا، متأذينيش، احميني.. طول عمرنا كمصرين معروف إن رجالتنا دمها حامي وولاد أصول وجدعان، خلي العالم يعرف إن ديننا هو السلام هو التسامح وإن الرجالة المصرية مفيش أقوى منها في الأخلاق والنخوة والتدين".

وتابعت خبيرة التجميل خلال منشورها: "متبقاش مسلم في البطاقة خليك مسلم في أفعالك، متخليناش نخاف منكم خليكوا رجالة نحترمها ونتسند عليها.. أنتوا دلوقتي أخواتي وضهري وقوتي، وبطلب منكم انكوا تدافعوا عن أي ست وعني، أي حد يتعرضلي بأي كلمة أو فعل مش مسموح بيه في ديننا أو أنت مترضاهوش على أختك أو أمك، إدينا وعد قدام الناس وربنا وقول قبلت التوكيل".