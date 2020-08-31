إذا كنت ستصبحين أما للمرة الأولى.. إليك 7 أشياء لم يخبرك بها أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أن تصبحين أماً للمرة الأولى، ليست مهمة سهلة بل تجدين نفسك تتعرضين لمواقف لم يخبرك بها أحد ولم تعرفي كيف تتصرفين، بالإضافة للتغير في الهرمونات التي تؤثر على نفسيتك ومزاجك العام.

ولهذا نستعرض بعض المواقف غير المتوقعة التي قد تواجهيها في طريقك للأمومة وفقا لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

1. لا تأتي الرضاعة الطبيعية دائمًا بشكل طبيعي

في حين أنه يبدو من أكثر الأشياء طبيعية، إلا أن العديد من النساء لا يلبين توقعاتهن الخاصة عندما يتعلق الأمر بالرضاعة الطبيعية، وقد تفقدين القدرة على ذلك، أو تتعرضين لنقص الحليب أو التهاب الضرع بعد الولادة.

2. يقل اهتمامك بمظهرك دون إرادتك

قبل إنجاب الأطفال، يكاد يكون من المستحيل تخيل وجود تقيؤ لشخص ما على ملابسك ولكن بعد الولادة تتعرضين لذلك كثيرا، ولا تستطيعين حتى الاستمتاع بقهوة الصباح دون إزعاج، وغيرها من الأشياء البسيطة التي كنتي تقومين بها لمتعتك، ولكن عندما ينمو طفلك بعد عدة شهور ستعود الأمور لطبيعتها.

3. ستكافح باستمرار لتقول "لا" عندما يقول الآخرون "نعم"

كن مستعدًا لأنك، سواء أعجبك ذلك أم لا، ستكون الشخص الأكثر صرامة في حياة طفلك، سيحاول الجميع تلبية رغبات الطفل حتى لو كان ذلك ضررا له ومخالف لتربيتك، ويحاولون إقناعك بأن ذلك صرامة منك ويضربون أمثلة لأمهاك أخرى تسمح بذلك.

لكن من مسؤوليتك تمامًا التحكم في هذا، لأنه، كما يقول المتخصصون: "أنت تلحق بأطفالك ضررًا رهيبًا إذا خرجوا إلى العالم معتقدين أنه يدور حولهم".

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4. سيعطيك الآخرون رأيًا حول كل شيء يخص طفلك

سرعان ما ستدرك أنه لا شيء سيجعلك تغضب أسرع من هذا. الجميع: الأمهات وأبناء العم والأصهار والأصدقاء، وبالطبع الغرباء لن يفوتوا أبدًا فرصة تقديم بعض النصائح لك، الطريقة التي ترتدي بها ملابس طفلك، وما تطعمه له.

لا أحد يحب النصائح غير المرغوب فيها، لكن كونك أماً يزيد الأمر سوءًا، لأنه لا أحد يفهم احتياجات طفلك أفضل منك.

5. سوف تمارس الكثير من الضغط على نفسك وتأنيبها

شعور الأم بالذنب هو شيء حقيقي للغاية وأنت تفهم هذا بمجرد وصول طفلك الصغير. تريد أن تكون مثاليًا في كل شيء، وإذا كان هناك شيء لا يسير بالسلاسة التي كنت تخطط لها، فقد يجعلك ذلك تشعرين بالاكتئاب، ومع ذلك، ستكون هناك أيام جيدة وسيئة، لذلك سيكون من الأفضل ألا تضغط على نفسك، ولكن بدلاً من ذلك استمتعي بكل لحظة.

6. زواجك سوف يتغير

في بعض الأحيان ستكرهين زوجك لأنه ينام دون مسئوليات تجاه الطفل، بينما عليك أن تستيقظ في الرابعة صباحًا لإطعام طفلك، وتقول الأمهات أيضًا أنه عندما ترى أن شريكك "الأب" يقدم الاهتمام والرعاية لطفلك، فهذا يجعلك تشعرين بالحب والراحة.

إنه مستوى جديد تمامًا من العلاقة عندما يتعين عليكما تربية طفل صغير معًا، وذلك قد يجعل زواجك أقوى بكثير.

7. الحفاضات قد تخونك في بعض الأحيان

يبدو الأمر بسيطًا جدًا في الوقت الحاضر، ما عليك سوى وضع حفاضات على الطفل ولا تقلقي بشأن غسل الحفاضات المصنوعة من القماش مثل ما كانت تفعله جداتنا، ومع ذلك، قد تندهشي من معرفة أنك قد تواجه صعوبة في معرفة ماركة الحفاضات التي تناسب طفلك وتريح بشرته.