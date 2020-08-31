من "الحبر للدم".. طرق بسيطة للغاية لإزالة جميع أنواع البقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعاني الكثير من السيدات من ظهور البقع في الملابس، ولكن لا داعِ للقلق فالأمر ليس صعبا، وهناك العديد من الطرق التي ستساعدك على التخلص من هذه البقع المزعجة في وقت قصير جدا بكل ما لديك في المنزل، وفق ما ذكر موقع "brightside".

1- إزالة بقع الحبر بالحليب:

من السهل إزالة بقعة الحبر من خلال استخدام بعض الحليب من الثلاجة.

الطريقة:

- قومي بوضع بعض الحليب في وعاء ثم ضعي قطعة الملابس به، واتركيه لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

- بعدها استخدمي فرشاة أسنان لفرك البقعة، جيدا ثم اشطفيها بالماء.

2- إزالة البقع الزيتية باستخدام الملح:

بقع الزيت ثابتة جدا، ولكن يمكن إيجاد حل للتخلص منها في مكون واحد بسيط وهو الملح.

الطريقة:

- رش بعض الملح على البقعة ثم تركها لبعض الوقت.

- استخدام فرشاة أسنان لفرك البقعة، وسيمتص الملح الزيت، ثم غسل قطعة الملابس بالطريقة المعتادة.

3- إزالة بقع الدم باستخدام بيروكسيد الهيدروجين:

لا يمكن إنكار أن بقع الدم الأصعب في الإزالة، خاصة عندما تجف، ومع ذلك، هناك طريقة سهلة لإزالتها باستخدام بيروكسيد الهيدروجين.

الطريقة:

- إحضار زجاجة من بيروكسيد الهيدروجين من أي صيدلية ثم غمس المنطقة الملطخة بها.

- استخدام سكين الزبدة لفرك الدم أو افركيه بإصبعك.

- غسل الملابس بالطريقة المعتادة.

4- بقعة حول الياقة:

تتلوث ملابسنا من زيوت أجسامنا وتظهر طوال الوقت على شكل حلقة حول الياقة على قمصاننا ذات الأزرار، ولكن يمكن لبضع قطرات من الشامبو أن تمحو هذا في لمح البصر.

الطريقة:

- سكب بضع قطرات من الشامبو على الياقة ثم فرك المنطقة الملطخة، وإذا كان لديك شامبو مصمم للشعر الدهني، فسيكون هذا هو خيارك الأفضل.

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- اتركيه منقوعا لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه تماما بالماء، ثم بعد ذلك، اغسلي قطعة الملابس كالمعتاد.

5- إزالة البقع العشبية بمعجون الأسنان:

يمكن إزالة بقع العشب باستخدام منتج متوفر لدينا جميعا في المنزل وهو معجون الأسنان، حيث تعمل الحبيبات الموجودة فيه على تفكيك بقعة العشب.

الطريقة:

- ضعي كمية صغيرة من معجون الأسنان، ثم انقعي فرشاة أسنان في كوب من الماء وافركي بها البقعة، وبعد ذلك، اغسلي الملابس كالمعتاد.

6- إزالة بقع الشاي باستخدام الماء البارد وبعض المنظفات:

سواء كانت بقعة الشاي جافة أو مبللة، قد تحتاج الملابس إلى النقع في الماء البارد لمزيد من الوقت.

الطريقة:

- صب الماء البارد على البقعة.

- صب أي منظف عليها وافركي المنطقة المبقعة ثم اتركيها لمدة 3-5 دقائق واشطفيها، وإذا كانت البقعة جافة، قومي بنقعها لمدة 30 دقيقة بعد وضع المنظف عليها.

7- استخدم ورقة جريدة ومكواة لإزالة بقع الشمع من الشمعة الذائبة:

هذه خدعة قديمة ومفيدة للغاية لإزالة بقع الشموع التي يصعب إزالتها من ملابسنا أو البياضات الأخرى.

الطريقة:

-ضعي منشفة قديمة على لوح الكي ثم ضعي ورقة جريدة ثم ضعي قطعة الملابس الموجود بها البقعة وأضيفي ورقة أخرى من الجريدة.

- البدء في الكي فوق البقعة مباشرة على درجة حرارة عالية، وستمتص الورقة الشمع.

8- إزالة العلكة باستخدام مكعبات الثلج والجلسرين وصابون الأطباق:

يصعب التعامل مع العلكة عندما تكون عالقة على ملابسنا، ومع ذلك، فإنه ليس من المستحيل التخلص من البقعة.

الطريقة:

- قومي بفرك العلكة بمكعب ثلج.

- استخدمي سكين الزبدة لفركها قدر الإمكان.

- ضعي القليل من الجلسرين واتركيها لبضع دقائق، ثم افركيها.

- شطفها بالماء وإذا كان لا يزال هناك بعض العلكة، قومي بغسلها بصابون الأطباق.