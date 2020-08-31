دنيا سمير غانم تمشط شعر شقيقتها.. ومتابعيها: "قمرات"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها بفيديو مع شقيقتها "إيمي" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

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وظهرت في الفيديو دنيا سمير غانم تمشط شعر شقيقتها إيمي سمير غانم، وانهالت تعليقات متابعيها على الفيديو، ومن أبرز التعليقات: "قمرات ربنا يخليكوا لبعض، قمرات"، ولم يستغرق الفيديو دقائق.

وشاركت الفنانة إيمي في رمضان قبل الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع والدها الفنان سمير غانم.