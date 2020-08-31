دنيا سمير غانم تمشط شعر شقيقتها.. ومتابعيها: "قمرات"

علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها بفيديو مع شقيقتها "إيمي" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت في الفيديو دنيا سمير غانم تمشط شعر شقيقتها إيمي سمير غانم، وانهالت تعليقات متابعيها على الفيديو، ومن أبرز التعليقات: "قمرات ربنا يخليكوا لبعض، قمرات"، ولم يستغرق الفيديو دقائق.
وشاركت الفنانة إيمي في رمضان قبل الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع والدها الفنان سمير غانم.
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