مصطفى خاطر ينشر أول فيديو من حفل زفاف شقيقته: "بنتي حبيبتي"

علاقات و مجتمع

شارك الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل زفاف شقيقته إسراء، على شقيق الفنان مصطفى بسيط نجم مسرح مصر، أثناء عقد القران.

أرفق الفنان تعليقًا على مقطع الفيديو الذي شاركه مهنئًا شقيقتة، قائلًا "ألف مبروك لاختي الصغيرة بنتي حبيبتي إسراء وأخويا وحبيبي أحمد بسيط بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".

حفل زفاف شقيقة مصطفى خاطر

حفل ضخم داخل أحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر، ضم نجوم مسرح مصر، احتفالًا بزفاف "إسراء"، شقيقة الفنان مصطفى خاطر، على شقيق الفنان مصطفى بسيط.

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وحرص الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، على التواجد في حفل الزفاف، في أول ظهور له في مناسبة عقب وفاة ابنه "علي"، برفقة زوجته، مرتدية ملابس سوداء حداداً على نجلها، فيما ظهرت زوجة الفنان مصطفى خاطر، خلال الحفل في الأشهر الأخيرة لها من الحمل، حيث بدت بوزن زائد، غير ملامحها.

وحرص نجوم الفن على مشاركة العروسين أجواء الرقص والغناء، فكان من بينهم الفنانة سارة درزاوي، وعمر مصطفى متولي ومحمد عبدالرحمن وكريم عفيفي.

وأقام العروسان حفل خطبتهما، في فندق هيلتون دريم، في شهر فبراير من العام الماضي.