بوسي شلبي ترتدي فستان ياسمين صبري "سعره 28 ألف جنيه"

لايف ستايل

فستان متوسط الطول، لفتت به الإعلامية بوسى شلبي الأنظار، خلال لقائها مع المطربة لطيفة ضمن برنامجها "أحلى النجوم"، والذي سبق أن ظهرت به الفنانة ياسمين صبري منذ عدة أسابيع.

وشاركت الإعلامية، مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مرتدية فستاناً متوسط الطول، والذي تميز بأنه أبيض، ومزين بنقوش وورود متعددة الألوان، ومكياج هادئ، مع تسريحة شعر إنسيابية، فيما أطلت لطيفة بفستان أزرق.

وفي مايو الماضي، ظهرت ياسمين صبري بالفستان نفسه، في "فوتو سيشن" لها، مع حذاء بكعب عالِ فاتح.

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الفستان الصيفي من توقيع دار الأزياء العالمية "Dolce & Gabbana"، والذي يصل سعره إلى 1475 جنيه إسترليني، ما يعادل 28 ألف جنيه مصري تقريبًا.