"الغندورة".. طالبة تقدم القهوة لزبائن وسط البلد وحلمها "الترخيص"

علاقات و مجتمع

"حتى العيوب بتحليها، رب قهوة خير من ألف بنادول".. تحت هذا الشعار تقف عجلة "الغندورة" على ناصية أشهر شوارع وسط البلد، في انتظار عشاق القهوة والمزاج العالي، بملبغ يبدو بسيطًا لكنه ذو معنى لصاحبته ريم وسام.

ريم وسام: بشتغل من إعدادي

ريم وسام، فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً، وحيدة والدتها التي تثق بها كثيرًا وشجعتها للعمل منذ صغرها حتى تعتمد على نفسها، لكن ذلك لم يمنع استكمال دراستها حتى أصبحت بالسنة النهائية بكلية التجارة جامعة حلوان.

"بشتغل من إعدادي في محلات الطرح والميك آب وملابس الأطفال".. هكذا بدأت رحلة ريم وسام مع العمل، بحسب ما روته خلال حديثها مع "الوطن"؛ لينتهي بها المطاف إلى عجلتها المستعملة التي استخدمتها في مشروعها "قهوة ريم" بشوراع وسط البلد.

فكرة "العجلة" بدأت تراود ريم، قبل عام حتى بدأتها في مدينة دهب بمساعدة والدتها، التي تعمل مترجمة لغة إيطالية، قائلة: "وأنا في المصيف فكرت إني أعمل حاجة جديدة وماما ساعدتني وكانت معايا وقضيت هناك شهر ورجعت البيت في فيصل".

عجلة "الغندورة"، تضم تابلوهات بتصاميم من لمسة "ريم" التي تعشق التصميم والرسم والديكور، فضلًا عن مكان الفحم المخصص لإعداد القهوة، والذي كلفها نحو 3 آلاف جنيه، مضيفة: "اتعرفت في دهب وكل الناس تعاملت معايا وصورتني وده بمساعدة ماما".

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المبلغ المالي الذي صرفته ريم على مشروعها اقترضته من والدتها، وبعد عودتها من دهب أعطته إليها بالكامل فضلًا عن شرائها هدية لها عبارة عن هاتف محمول.

وسط البلد، كانت المحطة الثانية لمشروع ريم وبصحبتها "الغندورة"، والذي تذهب إليه يوميًا من 4 مساءً حتى 9 مساءً برفقة والدتها في بعض الأحيان، مقدمة قهوتها التي تعدها بطريقة خاصة ومميزة بملبغ 10 جنيهات للسادة و15 جنيهًا للمضاف إليها الحليب.

ريم وسام تتمنى الحصول على مكان مُرخص

مواقف عدة تعرضت إليها "ريم" جميعها إيجابية، لعل أبرزها والذي تتذكره هو مرور سيدة مُسنة بجوارها ودعمها لها: "قالت لي والله أنتي بـ100 راجل أنا عندي 3 ولاد وأنتي أرجل منهم".

أما عن الأمنية التى تراود الفتاة العشرينية، فهو الحصول على مكان صغير وثابت تستطيع أن تضع فيه عجلتها دون الحاجة إلى الجراج، فضلًا عن الابتعاد عن أي مضايقة في المستقبل.