صاحبة صفحة "شرطة الاعتداء": سنحارب التحرش في المدارس

علاقات و مجتمع

صفحة إلكترونية على موقع "إنستجرام" تحمل اسم "شرطة الاعتداء"، تحتوي في طياتها عشرات الحكايات لضحايا التحرش والاغتصاب، من بينها اتهام أحمد باسم زكي بالتعدى على ما يتجاوز الـ100 فتاة، والجريمة المعروفة إعلاميا بـ"فيرمونت"، اللتان تحولتان إلى قضية رأي عام.

صاحبة "شرطة الاعتداء": سعيدة بالتفاعل الواسع مع صفحتي

الصفحة التي حظيت بمتابعة ما يتجاوز الـ200 ألف شخص خلال عدة أسابيع، دشنتها طالبة عشرينية تدرس بكلية الفلسفة في الجامعة الأمريكية تدعى "نادين أشرف"، بهدف توفير مساحة آمنة لناجيات من الاعتداء الجنسي للحديث عن أوجاعهن، "الفكرة جاتلي علشان أنشر قصص أصدقائي اللي اتعرضوا لتحرش واغتصاب من أحمد بسام زكي، هو بيتحقق معاه دلوقتي"، وفقا لحديثها لـ"الوطن".

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بمجرد تدشينها الصفحة بدأت في تلقي العديد من الشهادات ضد الطالب بالجامعة الأمريكية، وسط دعم العديد من الفنانين والمشاهير لها من خلال تسجيل الإعجاب والمشاركة، "ومبسوطة جدا وفخورة إني أقدرت أعمل تأثير، وفي قوانين إتعدلت بخصوص سرية بيانات الضحايا، ولسه مكملين".

عقب نجاحها في تفجير قضية الطالب الجامعي، تحدثت الشابة العشرينية للحديث على الصفحة الإلكترونية عن واقعة "فيرمونت" التي تمت منذ 6 سنوات، الخاصة باتهام عدة أشخاص باغتصاب فتاة وتدوين أسمائهم على جسدها، إلا أن "نادين" ترفض الإدلاء بأي تصريحات عن تفاصيل الواقعة وسبب تفجيرها لها حاليا.

"نادين": سنحارب التحرش في المدارس

تستمر صاحبة الـ22 ربيعا في استقبال شكاوى الناجيات من العنف، ونشر معلومات توعوية عن آليات اتخاذ إجراءات قانونية للإبلاغ عن وقائع التحرش".

تخطيط "أشرف" لمفأجاة جديدة قريبا على "شرطة الاعتداء"، ممثلة في إطلاق مباردة للتوعية بالتحرش الجنسي الذي يحدث بالمدارس، عقب تلقيها العديد من الشكاوي من المدراسين وأولياء الأمور الذين لا يستطيعون التصرف مع تلك السلوكيات المنحرفة.

خطة "نادين" تتضمن استضافة خبراء نفسيين وتربويين للحديث عن كيفية التعامل مع المتحرشين في تلك المرحلة، بالتزامن مع اقتراب عودة الدراسة، مع استمرار فضح المتحرشين ودعم الفتيات.