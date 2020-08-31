فساتين سهرة مخمل آخر موضة خريف وشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:42 مساءً - هيمنت موديلات فساتين مخمل على مجموعات خريف وشتاء 2020 – 2021 للأزياء الجاهزة وتنوعت مع أجمل تصميمات منوعة وفاخرة بتوقيع أبرز الأسماء في عالم صناعة الموضة العالمية.



بدورنا أردنا أن نضع بين يديكِ تشكيلة راقية من أجمل الموديلات ونكشف لكِ أسرار إختيار ما يناسب شكل جسمك.

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فساتين مخمل بأكمام منفوخة موضة الموسم

BADGLEY MISCHKA



تميزت بعض فساتين السهرة المخمل هذا العام بالأكمام المنفوخة Puffy Sleeves، أعجبنا الفستان المعانق للقامة من توقيع ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka وفستان زيمرمان Zimmermann المميز بالأكتاف البارزة والفستان الناعم من مجموعة دار شانيل Chanel، تناسب هذه التصميمات النحيفات وصاحبات الجسم على شكل الساعة الرملية.









فساتين مخمل واسعة آخر موضة 2020

TORY BURCH

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حرصت بعض الدور العريقة على تقديم الفساتين المخمل بقصات واسعة لتناسب كافة أشكال القامات لا سيما الممتلئات، يأتي الفستان المصمم على طراز الجلباب العربي من توقيع ماكس مارا Max Mara من أكثر الموديلات التي أعجبتنا، كذلك الموديلات التي رصدناها من مجموعات كريستوفر كين Christopher Kane وتوري بورش Tory Burch.

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فساتين مخمل بقصة مستقيمة موضة الخريف

MONIQUE LHUILLIER



ركز كبار المصممون على الفساتين المخمل بقصة حورية البحر Mermaid dresses والتي تساعد في إبراز طول القامة وهى من القطع المثالية للقصيرات، طالعي الموديل الأزرق الداكن بالكم الواحد من توقيع مونيك لولييه Monique Lhuillier والفستان الأسود طويل الكمين من توقيع حيدر أكرمان Haider Ackermann.







فساتين مخمل قصيرة من مجموعات 2020

ISABEL MARANT



تأتي فساتين السهرة القصيرة على أول قائمة الصيحات الرائجة هذا الموسم، أعجبنا الفستان المخمل بالتوب المنفصل عن التنورة من توقيع ماركة بروينزا شولر Proenza Schouler والفستان متوسط الطول المشقوق من الأمام من مجموعة إيزابيل مارانت Isabel Marant، اعتمدي هذه التصاميم لتبدين بقامة أطول مما أنتِ عليه.

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