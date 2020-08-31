كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تعتمد الكثير من السيدات رسمة الآيلاينر الأسود بمختلف إطلالاتهن، إذ تضفي عليهن قدرا من الجاذبية والأناقة.

وتتعدد رسمات الأيلاينر الأسود، لذا يجب أن تحرص كل سيدة على اختيار الرسمة التي تناسب رسمة عينيها ووجهها، وكذلك مع المكياج الذي تطبقه، لتبدو بشكل أنيق وجذاب.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" أبرز رسمات الأيلاينر الأسود لعام 2020، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.

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رسمة أيلاينر أسود خفيف

رسمة أيلاينر أسود خفيف



لإطلالة هادئة سواء بأوقات النهار أو الليل، يمكنك اعتماد هذه الرسمة من الأيلاينر، بتطبيق خط الآيلاينر الأسود الخفيف على العين بالكامل، بشكل غير ملفت.

ويمكنك إضافة لمسة هادئة من الكحل الأسود وظلال عيون حسب رغبتك، يضفي على إطلالتك أناقة وهدوء.



رسمة أيلاينر أسود مجنح رفيع

رسمة أيلاينر أسود مجنح رفيع



إذا كنت تبحثين رسمة أيلاينر تضفي على إطلالتك قدرا من الأناقة، يمكنك اعتماد هذه الرسمة، بتطبيق رسمة أيلاينر أسود مجنح رفيع، برسم خط رفيع أسود ابتداء من زاوية العين، مع سحب الرسمة بطول الجفن وللأعلى.

ويمكنك تطبيق ماسكرا سوداء داكنة وتنسيقها مع الأيلاينر، لتضفي على منطقة العين جاذبية وأناقة.

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رسمة أيلاينر أسود مجنح عريض

رسمة أيلاينر أسود مجنح عريض



إذا كنت تبحثين عن رسمة أيلاينر تمنحك جاذبية وسحرا خاصا، يمكنك اعتماد هذه الرسمة، بتطبيق رسمة أيلاينر أسود مجنح عريض، برسم خط أسود ابتداء من زاوية العين الداخلية ويزداد سمكه تدريجيا حتى يصل إلى خارج العين، وسحبه لأعلى بشكل مجنح.

ويمكنك الاستعانة برسمة الأيلاينر الأسود المجنح العريض مع المكياج العصري ذي الألوان الجريئة، الذي يمكن تطبيقه في السهرات والمناسبات الكبيرة.



رسمة أيلاينر مزدوج

رسمة أيلاينر مزدوج



لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة، يمكنك الاستعانة برسمة الأيلاينر المزدوج، التي تعتمد على تطبيق آيلاينر أسود أعلى العين، وخط آخر يعلوه بلون آخر.

ويمكن الاستعانة برسمة الأيلاينر المزدوج إذا كنت مدعوة على حفل كوكتيل أو سهرة مسائية، وترغبين في الظهور بإطلالة جريئة ومميزة.



رسمة أيلاينر ودمجه مع ظلال العيون الأسود

رسمة أيلاينر ودمجه مع ظلال العيون الأسود



إذا كنت تبحثين عن إطلالة هادئة ومميزة، يمكنك الاستعانة برسمة الأيلاينر الأسود ودمجه مع ظلال عيون باللون الاسود، لتضفي على منطقة العين سحرا وجاذبية.

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