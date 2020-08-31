أسرار الحفاظ على بشرة شابة من ساندرا بولوك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:42 مساءً - جمع بشرتها السمراء المشرقة والمضيئة والخالية من التجاعيد، تبدو النجمة ساندرا بولوك Sandra Bullock التي تبلغ من العمر 56 وكأنها ما زالت في سن الثلاثينات، فهي استطاعت حتى الآن أن تقهر علامات التقدم في السن والحفاظ على بشرة شابة حتى بعد ثلاثة عقود من وجودها في دائرة الضوء، وقد اختيرت مرات عدة كأجمل امرأة في العالم. فما سر هذا الشباب الدائم؟ مقال يرصد أسرار الحصول على بشرة شابة رغم التقدم في السن من ساندرا بولوك.



مزيل المكياج

النجمة ساندرا بولوك



في حديثها الى إحدى المجلات، اعترفت النجمة ساندرا بولوك بأن روتين العناية بالبشرة خاصتها لا يستغرق منها سوى ثماني دقائق، حيث يرتكز على خطوات بسيطة إنما مهمة للحفاظ على بشرة شابة ومشرقة. أولها تنظيف البشرة جيداً باستخدام Artistry cream، الذي يتميز بتركيبته التي تعمل على تنظيف البشرة بشكل عميق، لتترك البشرة ناعمة وذات مظهر مشرق وسلس، وذلك من دون أن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية، وهو مناسب جداً لجميع أنواع البشرة، لا سيما الحساسة والجافة.

تابعي المزيد: تقشير البشرة بالليزر هل هو الخيار الصائب؟



سيروم الوجه

النجمة ساندرا بولوك



تستخدم النجمة ساندرا عامل نمو البشرة EGF للوجه، وهو بروتين يحدث بشكل طبيعي في الجلد، ويساعد على إنتاج الكولاجين والإيلاستين اللذين يحافظان على شباب ونضارة البشرة، وهو يأتي على شكل سيروم ويتم تطبيقه على البشرة باستخدام إبرة دقيقة. تقول بولوك أنه يخترق الجلد ويعزز إنتاج الكولاجين فيه، ونتائجه تدوم طويلاً.

Advertisements



تقشير البشرة

النجمة ساندرا بولوك



تعمل النجمة ساندرا بولوك على تقشير بشرة وجهها مرة واحدة في الأسبوع، فهذه الخطوة تحرر المسامات المسدودة من التلوث والزيوت والغبار وغيرها من الشوائب، وتزيل خلايا الجلد الميت، مما يمنحها بشرة متجددة ومضيئة وأكثر شباباً.



ممارسة الرياضة

النجمة ساندرا بولوك



تعد ممارسة الرياضة جزءاً لا يتجزأ من روتين الجمال الخاص بالنجمة ساندرا بولوك، نظراً الى أنه ينعكس إيجاباً على مظهر بشرتها كونه يخلصها من التعب والإجهاد والضغوط التي يسببها عملها الدائم في دائرة الضوء، والذي يؤدي بدوره الى بشرة باهتة ومتعبة وخالية من الحيوية، ومن بين التمارين التي يقوم بها: الرقص، البيلاتيس، حمل الأثقال، والكيك بوكسينغ.

تابعي المزيد: ماسك الأفوكادو : كولاجين طبيعي لبشرة السعوديات