بسمة وهبة تنشر فيديو قبل دخولها العمليات: اشترطت أسمع قرآن

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير لا تتعدى مدته دقيقتين، شاركته الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، من داخل غرفة العمليات في أثناء التجهيزات للخضوع لعملية جراحية.

ظهرت بسمة، خلال مقطع الفيديو بملابس العمليات، وبدأت حديثها خلاله قائلةً: "اشترطت على الدكتور طول العملية لازم أسمع القرآن شوفوا جميل إزاي، مفيش أحلى من كده معايا".

وأرفقت بسمة تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته، قائلةً: "ويبقي في النهاية كلام الله هو القوة والأمان وعلاقتنا بالله هي الطمأنينة وطوق النجاة بإذن الله" .

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وتعرضت بسمة وهبة إلى وعكة صحية اضطرت إثرها للسفر للخارج، لتجري عملية جراحية.

ووثقت بسمة وهبة لحظة دخولها غرفة العمليات، وشاركت تلك اللحظات مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت بسمة في الفيديو: "صعب الواحد يوصف شعوره وهو داخل يعمل عملية بدون بنج، ويكون عارف أنه هيتألم ولازم يتحمل، وكمان الانتظار، أنا هدخل دلوقتي وهستعد، ولازم أوثق اللحظات دي مش عارفة ليه بس لازم الواحد يوثق اللحظات اللي في حياته".

وكتبت في تعليقها على الفيديو: "لحظات توتر كلنا بنتعرض لها قبل أي عملية أو فحص طبي أكيد بنتوتر وأكيد بنقلق".

وأكملت حديثها قائلة: "البني آدم مهما كبر هو ضعيف، ومهما نجح دايما بيبتلى، وربنا كريم يا رب ويكرمني باذن الله"، وطلبت بسمة وهبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.