زوجة محمود علاء تهاجم الجماهير بعد إصابته: "أنا أرجل منكم"

علاقات و مجتمع

هاجمت إيمي محمود زوجة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الجمهور المنافس، بسبب الدُعاء على زوجها بحسب قولها، عقب إصابته، أمس، خلال لقاء الفريق أمام إنبي.

ووجهت "إيمي" رسالة حادة، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيها: "كمية سخافة وقلة أدب مش طبيعية ومش هعلق على إصابة محمود وأعمل اللي أنتم عملتوه عشان أنا أرجل منكم، لكن فكرة إنك تدعي على لاعب لا عمره آذاك ولا تعرفه شخصيًا ولا اتعاملت معاه لمجرد إنك من الجمهور المنافس، اسمحلي أقولك إن الحيوان فيه رحمة في قلبه عنك".

وتابعت زوجة اللاعب: "هتستفاد إيه لما تدعي على لاعب يجيله صليبي أو تقول يا رب يموت، موتة تشيلك، ده واحد شقيان مش واحد عاطل مش وراه شغلانة غير إنه يدعي على الناس".

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واختتمت إيمي: "روحوا اتعالجوا بقى ويا رب كل الدعوات دي تتردلك".

إصابة محمود علاء

وتعرض محمود علاء مدافع نادي الزمالك، لإصابة خلال مجريات مباراة فريقه أمام نادي إنبي ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأصيب محمود علاء بجرح قطعي في الرأس بعد تدخل مع إبراهيم يحيي مدافع نادي إنبي، ليقوم محمد أسامة طبيب الفريق بوضع عصابة لإيقاف نزيف الدم.

وانتهت المباراة بتقدم الزمالك بهدف نظيف عن طريق محمود حمدي الونش من خطأ دفاعي للاعبي نادي إنبي، بعد ارتباك في منطقة الجزاء أسكنها مدافع الأبيض داخل شباك محمود جاد.