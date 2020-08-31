صور.. مايلي سايرس ترتدي فستانا شفافا في حفل MTV VMAS

لايف ستايل
لفتت الفنانة العالمية مايلي سايرس الأنظار بأزيائها، خلال مشاركتها في حفل توزيع الجوائز الموسيقية MTV VMAs 2020.
وأطلت النجمة العالمية بفستان أسود شفاف، والذي تميز بأنه لامع دون أكمام، فضلا عن أنه فضفاض ودون بطانة، مع شعر أشقر "آلا جرسون".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع صورها خلال الحفل، التي شاركتها "مايلي" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة الحفل"، و"الإطلالة مثالية للغاية"، و"ملابسك باتت فجة جدا".
يشار إلى أن حفل توزيع جوائز MTV VMAs 2020، عقد في 30 أغسطس الجاري في مدينة نيويورك الأمريكية، وسط حضور العديد من نجوم الغناء في العالم، أبرزهم ليدي جاحا وأريانا جراندي.
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