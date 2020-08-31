أروى تنشر صورا بالمايوه في حمام سباحة: منقوعة بقالي يومين

لايف ستايل

شاركت الإعلامية والفنانة أروى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور في أثناء قضائها العطلة الصيفية، والتي ظهرت خلالها داخل حمام السباحة.

وأطلت الإعلامية خلال الصور مرتدية مايو باللون الأزرق، مع قبعة ونظارة شمسية، والتي لفتت انتباه وإعجاب متابعيها.

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وعلقت الفنانة قائلة خلاله، "بقالي يومين منقوعة في حمام السباحة، بيتهيقلي كفاية جدا الصيف لحد كده اللي هيقولي سباحة تاني أو بحر أو شمس أو حتى يقولي ميه".

وتباينت آراء متابعيها بين إيجابية وسلبية، بين محبين لإطلالتها وبين منتقديها، وحصدت الصور ما يقرب من 14 ألف إعجاب، وكان من أبرز التعليقات: "لابسة مايوه يا بنت اليمن، الله يسترك ويهديكي، كإنك متأثرة بمايا دياب، زي القمر يا أروى، الله على الجمال، ملكة جمال الكون، يا جمال الأزرق".

كانت أروى لفتت الانتباه، خلال شهر رمضان الكريم لعام 2020، من خلال تقديمها برنامج "رامز مجنون رسمي"، سواء في تفاصيل ملابسها أو تعليقات رامز جلال عليها، وهي واحدة من المشاركين في المقلب كونها المذيعة التي توهم الضيف بالبرنامج حتى يأتي دور رامز جلال.