تعرّفي على أشهر الفساتين الوردية لإطلالة مختلفة على طريقة النجمات

الفساتين الوردية تمنح الصبايا إطلالة ناعمة، فتلك الدرجات المختلفة من الألوان الوردية والروز الناعمة دائمًا ما ترتبط لدينا بالأنوثة، وقد يفسر ذلك عدم تخلي النجمات عن تلك الألوان المختلفة للفساتين الوردية اللافتة، وهو ما اخترناه لكِ اليوم إن كنتِ من عشاق الفساتين الوردية، لإطلالة مختلفة على طريقة النجمات.

فستان وردي طويل منسدل الأكتاف بأسلوي مي سليم

أعجبنا هذا الموديل الأنيق من مي سليم، مع القصّة الطويلة للفستان، ورسومات الورود الناعمة، ولمسة الأكتاف المنسدلة التي تزيدك أنوثة، كما أن تلك الموديلات تمنحكِ طول وقامة ممشوقة، وتخفي عيوب الأرداف لديكِ، اعتمديه بكل أوقاتكِ النهارية، أو بإجازتكِ الصيفية على الشاطيء، مع قبعة وشنطة خوص.

هدى حمدان بفستان واسع مع لمسة وردية

كما اخترنا لكِ هذا التصميم الواسع للفستان البسيط على طريقة هدى حمدان، مع اللمسة الوردية للفستان للجزء السفلي، نسقت معه شنطة مدورة كروس، وحذاء أوف وايت مدبب، للمسة أكثر رشاقة، والمميز بهذا الموديل أنه جاء مناسبًا لطويلات القامة، تحديدًا مع التركيز على الجزء السفلي للفستان.

فستان وردي بتصميم السندريلا من نسرين طافش

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يبدو أن نسرين طافش أرادت أن تعتمد على الفساتين الوردية بإحدى جلسات التصوير، لتبرز أنوثتها أكثر، ولهذا اختارت الفستان الروز المنفوش، مع قصّة السندريلا من توقيع زينة زكي، نسقت معه صندل أبيض مفتوح، حتى تحافظ على بساطة اللوك، وكذلك لم تعتمد الكثير من الإطلالات.

هنا الزاهد بفستان وردي شبابي بلمسة منعشة لأجواء الصيف

يبدو أن الفساتين القصيرة هي رفيقة هنا الزاهد بأوقات الصيف، خاصًة الوردية منها، كهذا الموديل العصري من الفستان برسومات الورود بالكامل، مع الاكمام المنفوخة المنسدلة، مناسب أكثر للرشيقات، وقد أعجبنا حقيبة الكروشية أو البوهو ستايل، التي جاءت مثالية مع الفستان.

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