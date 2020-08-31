منها البطيخ.. أطعمة غنية يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعاني الكثير من الناس آلام الصداع المزعجة، والتي تحدث لأسباب عديدة منها عدم تناول وجبة الإفطار أو نتيجة الأرق والتفكير المفرط، أو ضغط العمل، والعديد من الأسباب الأخرى.

وبحسب ما نقل "سبوتنيك" عن موقع "تايمز أوف إينديا"، هناك طريقة آمنة وفعالة للتخلص من آلام الصداع المزعجة، عوضا عن تناول المسكنات التي حتما سيكون لها أثرها السلبي على الصحة على المدى الطويل.

وذكر الموقع أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكنها أن تمنحك الشعور بالراحة وتخفيف الألم بشكل رهيب.

ومن هذه الأطعمة:

الزنجبيل: أحد الأطعمة التي لها أثر خارق وفعال في توفير الراحة عند الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، ومنها الصداع.

يلعب الزنجبيل دورا فعالا في تثبيط الألم والالتهاب في الجسم، ويمكنه أن يمنحك الشعور بالراحة عندما تعاني من الصداع، وهو فعال أيضا في التعامل مع حالات الغثيان والانفلونزا. يمكنك شرب شاي الزنجبيل أو إضافته إلى الطعام.

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البطيخ: أحد الأسباب الرئيسية للصداع هو الجفاف، لذا فإن شرب الماء أو تناول الأطعمة الغنية بالماء يمكن أن يساعد في تهدئة الألم.

يحتوي البطيخ على الماء بنسبة 92 في المئة، ويمكن أن يكون خيارا جيدا لترطيب الجسم، كما أنه غني بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي يمكنها تخفيف الصداع.

السبانخ: تحتوي الخضار ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ على كمية عالية من المغنيسيوم الذي هو عنصر غذائي معروف بخصائصه في تخفيف آلام الصداع.

علاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى أن تناول المغنيسيوم بانتظام يمكن أن يقلل من نوبات الصداع بنسبة 41.2 في المئة عند الأشخاص.

الزبادي: يمكن أن يساعد تناول الطعام الغني بالكالسيوم أيضا على توفير الراحة من آلام الصداع الشديدة، إذ أن نقص الكالسيوم يسبب الصداع وكذلك يقلل من قدرة الدماغ على العمل بكفاءة.

ويحتوي الزبادي على كمية عالية من الريبوفلافين المعروف باسم فيتامين ب 2، وهو فعال جدا في علاج الصداع، كما أن الزبادي مفيد جدا لصحة الأمعاء.