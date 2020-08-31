بين الاتهام والإشادة.. أديل تثير جدلا واسعا بإطلالتها الجديدة

علاقات و مجتمع

بين إشادة واتهامات بالتنمر أثارت إطالة المطربة العالمية أديل حالة واسعة من الجدل، والتي ظهرت بها خلال مشاركتها في احتفال Notting Hill بالعاصمة البريطانية لندن، الذي دُشن عن بُعد، من خلال نشر مواد مصورة تتناسب مع الاحتفالية.

وظهرت المطربة بقطعة "بيكني" تحمل علم جامايكا، مع بنطلون رياضي ضيق بدرجات اللون الرمادي، مع اختيارها تسريحة شعر "رأستا"، والتي تميز الثقافة الكاريبية والدول الأفريقية.

ونشرت المطربة العالمية أديل، صورة إطلالتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت على مشاركتها عن بُعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلة: "سعيدة بالمشاركة في كرنفال نوتينج هيل الحبيب في لندن".

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وخلال ساعات قليل، حققت الصورة نحو 3 ملايين و200 ألف إعجاب، إضافة إلى آلاف التعليقات بين اتهامها بالتنمر على الثقافة الكاريبية، والإشادة بإطلالتها على أبرزها: "إطلالة موفقة ومثالية يا أديل"، و"ما تفعليه هو تقليل من شأن تلك الثقافة العظيمة"، و"لقد حطمتي مواقع التواصل الاجتماعي بصورتك".

كانت أديل خضعت لنظام رجيم قاسٍ، بعدما قررت خسارة وزنها، على يد مدربة اللياقة البدنية جو ويكس، والمعروفة باسم The Body Coach، والمدربة الشهيرة دالتون وونج، والتي عملت من قبل مع جنيفر لورانس، وفقًا لتقارير الصحف البريطانية.