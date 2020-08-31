الامارات | جراحون روس يخرجون ثعبانا تسلل إلى أحشاء إمرأة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول النوم بالنهار إلى مأساة مؤلمة بالنسبة إلى امرأة داغستانية في شمال القوقاز الروسي، حيث قررت أن تأخذ قيلولة في الطبيعة تحت شجرة.

وأفادت القناة التلفزيونية الروسية الخامسة بأن سكان قرية، لافاشي في جمهورية داغستان الروسية اكتشفوا المرأة في حالة غيبوبة بعد أن تسللت أفعى كبيرة إلى أحشائها عبر فمها، بحسب موقع " روسيا اليوم".

ونقلت المرأة إلى مستوصف القرية من حيث نقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى مدينة قريبة منها. أجرى أطباء المستشفى عملية جراحية بالتخدير أسفرت عن استخراج ثعبان من جسمها فاجأ بمظهره المخيف الجراحين والممرضات، إذ أن طوله زاد عن متر واحد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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