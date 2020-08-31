أصالة تتغزل في ابنتها شام: حبي لها لا حدود له

علاقات و مجتمع

شاركت المطربة السورية أصالة نصري صورة تجمع بينها وبين ابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شام خلال الصورة وهي تقبل والدتها، وأرفقت المطربة تعليقًا على الصورة متغزلة فيها، قائلةً "حبّي لها لاحدود له".

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ولقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 85 ألف تسجيل إعجاب، إضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، الإعلامية رضوى الشربيني: "بعشقكوا أنتم الاتنين"، فيما تفاعلت الفنانة منى زكي مع الصورة، قائلةً "ربنا يحفظكم"، وكان للفنانة اللبنانية مايا دياب، تعليقًا على الصورة قائلةً: "وهيدا الحب الحقيقي، الله يحميكم لبعض بحبكن".

أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي

ووجهت أصالة نصري، رسالة لابنتها شام الذهبي، في يوم ميلادها، حملت معاني الحب والامتنان، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلادها.

وقالت "أصالة": "كلّ سنة وأنت الدّنيي الّلي بشوف منّها كلّ النّاس.. يا أغلى منّ حالي عليّ"، مرفقة صورة لابنتها بإطلالة صيفية بنية اللون، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وتفاعل رواد إنستجرام، مع المنشور، الذي حصد ما يقرب من 51 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المهنئة لها بعيد ميلاد ابنتها الكبرى.