بالصور.. ياسمين صبري تلتقي شقيقها عقب شراء "رولز رويس"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة تجمعها بشقيقها.

وظهرت ياسمين بفستان فضفاض متوسط الطول، والذي تميز بأنه غير منقوش وبأكمام طويلة، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، بصحبة شقيقها الذي أطل بذقن كثيفة وتيشرت متعدد الألوان وشوت قاتم اللون.

يأتي ذلك بعد ساعات من مشاركتها صورتها داخل سيارة "رولز رويس"، عبر "إنستجرام"، عقب شراء سيارتها الجديدة والتي يبلغ سعرها 10 ملايين جنيه مصري.

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تفاصيل سيارة ياسمين صبري الجديدة.. سعرها 10 ملايين جنيه

فى 19 أغسطس وصلت سيارة ياسمين صبرى ميناء الإسكندرية، ليجري الموافقة على الإفراج الجمركي لها برسوم 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الجاري.

رولز رويس "dawn" هي السيارة الجديدة التي انضمت حديثا إلى ممتلكات ياسمين صبري، لتكون السيارة الثانية لياسمين من علامة رولز رويس، حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب "رولز رويس كولينان".

وجرى الإفراج عن السيارة الجديدة بقيمة 10 ملايين جنيه، حيث بلغ سعر السيارة حوالي 6 ملايين جنيه، و3.7 مليون رسومًا جمركية.