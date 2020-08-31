ياسمين صبري توجه رسالة لمتابعيها بعد الرولز رويس: "احلم"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، عدة صور خلال خاصية "الاستوري"، عقب تصدرها "التريند" خلال الساعات الماضية، بعد اقتنائها أحدث سياراتها من علامة رولز رويس.

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ونشرت "صبري" عبر "الاستوري، مدونة: "احلم"، فضلًا عن مشاركتها لمقطع فيديو طالب الطب وبائع الفريسكا إبراهيم، الذي انتشرت قصته مؤخرًا.

وتبلغ أحدث سيارات ياسمين رولز رويس dawn نحو 10 ملايين جنيه، حيث ظلت في ميناء الإسكندرية عدة أيام، منذ 19 أغسطس للموافقة على الإفراج الجمركي لها برسوم 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الجاري، حيث جرى الإفراج عن السيارة الجديدة بـ10 ملايين جنيه؛ لتصبح 6 ملايين ثمن السيارة، و3.7 مليون جنيه رسوما جمركية.