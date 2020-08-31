تعرفي على طُرق تنسيق "الملابس الجلد" المستوحاة من كيم كارداشيان

برزت إطلالات النجمة الأميركية كيم كردشيان موضة الملابس الجلد التي برزت من خلال البناطيل الضيقة والصيحات العصرية والجريئة التي لا تتخلى عنها. فهذه الإطلالات أثارت الجدل خصوصاً مع تعلم بأسلوبها كيفية تنسيق الملابس الجلد العصرية، وإليكِ كيفية تنسيق الملابس الجلد على طريقة النجمة الأميركية كيم كردشيان واختيار بأسلوبها العديد من صيحات الموضة.

كيفية تنسيق الملابس الجلد مع البناطيل

تألقت النجمة الامريكية كيم كردشيان في اطلالاتها اليومية بالعديد من ملابس الجلد خصوصاً مع اختيار البناطيل اللماعة والملفتة. فتعلمي كيفية تنسيق الملابس الجلد مع البنطلون البني المنسق مع التوبات الضيقة التي لا تخفي مفاتن الخصر. كما ركّزت إطلالاتها على تنسيق البنطلون الجلدي اللماع والمستقيم باللون الاسود مع التوبات الضيقة. ولا تتخلى النجمة الامريكية كيم كردشيان عن كيفية تنسيق الملابس الجلد المميزة من خلال القمصان المربوطة من الامام مع البناطيل الجلدية الواسعة.

كيفية تنسيق الملابس الجلد مع الجمبسوت

كما يمكنك تعلم كيفية تنسيق الملابس الجلد على طريقة النجمة الامريكية كيم كردشيان مع التنورة الجلدية الطويلة ذات الشق الامامي مع التوبات الضيقة والموحدة باللون الاسود. كما ركّزت إطلالاتها على اختيار الملابس الجلد الساحرة بتموجات لماعة مع صيحات الجمبسوت الضيق الذي يظهر مفاتنها بكثير من الانوثة.

قد يهمك أيضاً :