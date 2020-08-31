عصام حجاج: يجب الحفاظ على سرية بيانات المبلغ ضدهم في قضايا التحرش

علاقات و مجتمع

قال عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن الشباب لا يتعرضون للتحرش من البنات في المجتمع المصري، لافتًا إلى أن من يقول إنه تعرض للتحرش من فتاة سيقابله المجتمع بالسخرية.

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وأضاف عجاج خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "لو حصل إن واحد تعرض للتحرش من بنت فهي حالة من المليون".

وحول مطالبته بعقوبة بعض البنات بسبب ملابسهن المثيرة، قال حجاج: "القانون قال كده، ونص على معاقبة الفعل الفاضح، وعاقب فتيات تيك توك لأنه تحرش بالصور، وحبس راقصة شهيرة، ونص على جريمة الفسق والفجور ومنها معاقبة السيدات اللاتي قد يعرضن نفسهن للتحرش من خلال ارتداء ملابس مثيرة للغاية".

وحول قانون حماية سرية بيانات ضحايا التحرش، قال المحامي بالنقض، إنه يجب الحفاظ على سرية البيانات للمبلِّغ والمبلَّغ ضده، مشيرًا إلى أن الشخص المتقدَّم ضده بالبلاغ قد يكون بريئًا، فإنه سيتعرض لأعراض كبيرة مجتمعيًا.

وتابع: "من ثبت إدانته بجريمة التحرش يحصل على 5 سنوات سجن، لكن من ثبت أن بلاغها كيدي فإنها تدفع غرامة قدرها 5000 جنيه، وذلك بعدما يكون الرجل الذي وقع ضحية لهذا البلاغ تعرض لأعراض مجتمعية كبيرة وأشياء سيئة تمس سمعته".