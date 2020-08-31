لقطات جمعت صلاح بابنته الثانية كيان "في الملعب وعلى الكنبة"

علاقات و مجتمع

على الرغم من ارتباط اسمه في أغلب الأحيان، باسم ابنته الكبيرة "مكة" خاصة بسبب مشاركتها معه العديد من المقاطع، والإعلانات الترويجية، حتى رُزق لاعب ليفربول، والمنتخب الوطني، المحترف محمد صلاح، بابنته الثانية "كيان" في مقتبل العام الجاري.

لتتحول عدسات الكاميرات للفتاة المُدللة الصغيرة، التي باتت تلتقط لها بعض الصور في مناسبات متعددة، كان آخرها أحدث ظهور لها خلال مداعبة اللاعب لها، رفقة "مكة".

ويرصد "هن" لقطات جمعت صلاح بابنته الثانية "كيان"

ظهورها في ملعب الأنفيلد

كان الظهور الأول للطفة "كيان" في مدرجات ملعب أنفيلد خلال مراسم التتويج بالدوري الإنجليزي.

وبحسب اللقطات التي رصدت زوجة اللاعب، ظهرت زوجة "الفرعون" المصري، داخل المدرجات ومعها ابنتهما مكة، كما حضرت مرام شقيقتها، ونجلة صلاح الصغرى "كيان"، في لقطة سريعة، حيث لم يتسنى لهما المشاركة في الاحتفالات داخل الملعب، وفقا للبروتوكول الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي.

صورة مع الكأس

في يوليو الماضي، شارك محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، عدة صور عقب الاحتفال بالتتويج بكأس الدوري الإنجليزي.

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وأظهرت الصور التي شاركها اللاعب، صورة ابنته مكة، وهي تضع تاجا على رأسها، كما أظهرت الصورة الأخرى عائلة اللاعب كاملة، وهو بصحبة زوجته وابنتيه مكة وكيان الرضيعة.

صورة بالمنزل

كان اليوم، أحدث ظهور للاعب المحترف محمد صلاح، مع ابنتيه مكة وكيان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث أظهرت صورة أظهرت لحظات المرح التي تجمع بين اللاعب وابنتيه، مُعلقًا: "الاختيار الأفضل لدي".

تفاعل المتابعون والرواد مع الصورة، والتي حققت الآف التفاعلات وتسجيلات الإعجاب.