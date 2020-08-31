وصفة الأفوكادو لعلاج الشعر الجاف في المنزل

لايف ستايل
يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في تلف الشعر الجاف، وضعف البصيلات الشعر، وسط البحث عن مكونات طبيعية تساعد في علاجه وتقويته، وإضافة لمعة جيدة له.
وفيما يلي، خطوات تحضير وصفة سهلة واقتصادية لعلاج الشعر الجاف في المنزل، خلال يوم واحد، مع إمكانية تكرار الوصفة، مرة أسبوعيا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، المتخصص في الموضة والجمال.
مكونات وصفة علاج الشعر الجاف
الأفوكادو
زيت الزيتون
العسل الأبيض
طريقة تحضير وصفة علاج الشعر الجاف
- يفرم الأفوكادو جيدا في الخلاط.
- خلط الأفوكادو المفروم، مع بقية المكونات، للحصول على قوام كريمي.
- وضع الخليط على الشعر لـ10 دقائق.
- غسل الشعر بالماء الفاتر، للاستمتاع بنعومته وانسيابيته.
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