ما حكم قراءة أذكار الصباح والمساء للحائض؟.. الإفتاء توضح

فتاوى المرأة

قد تقوم بعض النساء بقراءة أذكار الصباح والمساء وهن حائض، وهو ما دفع بعضهن للتساءل عن مدى جواب ذلك من عدمه.

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وتساءلت إحدى المتابعات للبث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "هل يجوز قراءة القرآن أثناء الحيض فى أذكار الصباح والمساء كآية الكرسي والمعوذتين ؟.

من جهته أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر، إنه يجوز للحائض قراءة الأذكار، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله في كل الأحوال.

وأضاف عبدالسميع، أن المرأة إذا أرادت أثناء فترة الحيض أن تردد أذكار الصباح والمساء فهذا لا يضر ولا حرج فى ذلك، فلها أن تقرأ الأذكار حتى وإن اشتملت على آيات قرآنية، لأنها تقرأ القرآن بوصفه ذكرا وليس بوصفه قرآنا أى المعنى المقصود بهذه القراءة هو ذكر فهى تقرأ بقصد الذكر والدعاء وليس بقصد القرآن.