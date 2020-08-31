الحب كلمة السر وراء إنهاء 4 رجال لحياتهم.. واستشاري يحلل دوافع الانتحار

للرجال فقط

في محافظة الشرقية، التي شهدت انتحار شاب بواسطة حبوب الغلة بعدما رفضت أسرته حبيبته، والعودة لخطبتها من جديد، ليقرر إنهاء حياته.

وتفاصيل القضية ترجع إلى خطبة الشاب العشريني إلى فتاة، وعقب خطبتهما وتحديد موعد الزفاف ذهب إلى الكوافير لكنه لم يجدها، وتبين أنها لم ترغب في إتمام الزواج، ما دفعه لتطليقها واتجه بعد ذلك إلى خطبة فتاة أخرى، لكنه رغب في العودة إلى حبيبته الأولى، الأمر الذي رفضه أهله، ما دفعه لتناول حبوب الغلال ووفاته.

انتحار شاب بسبب حبيبته لم تكن الواقعة الأولى، إذ سبقه عدد من الحوادث السابقة، التي ارتبطت قبل ذلك بالفتيات.

هموت عشان خاطرك يا نور

"هموت عشان خاطرك يا نور" كانت هذه آخر كلمات كتبها شاب مراهق، ودعها بها الحياة بعدما فشل في الزواج من حبيبته بسبب رفض أسرتها له.

ففي داخل عقار مكون من 3 طوابق في منطقة مصر القديمة، التي شهدت نهاية الشاب، إذ عثرت عليه أسرته معلقًا في مشنقة أعلى العقار وبجانبه ورقة مكتوب عليها آخر كلمات وجهها لحبيبته، بعدما رفضت أسرتها خطبتهما بسبب عمله كسائق "توك توك".

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لأجل فتاة.. "محمود" تخلص من حياته

وفي قرية بيت علام بمحافظة سوهاج، التي شهدت انتحار شاب عشريني يدعى "محمود" إثر تناوله مادة سامة، والسبب في ذلك هو رغبته في خطبة فتاة لكن والده رفض الأمر.

ولم تتمكن الأسرة من إسعاف نجلها، إذ تم نقله إلى مستشفى جرجا المركزي، لكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إبلاغ السلطات الأمنية بالحادث.

وأقرت والدته "سناء.ع.ع"، 55 عاما، ربة منزل، بأن نجلها أقدم على الانتحار بتناول مبيد حشري بالمنزل لمروره بحالة نفسية سيئة، لرغبته في خطبة إحدى الفتيات ورفض والده ذلك.

رفضت الأسرة حبيبته.. فألقى نفسه في النيل

في المحافظة ذاتها لسبب مشابه، قرر شاب ثلاثيني يدعى "علي" التخلص من حياته وإلقاء نفسه من أعلى كوبري أخميم، لكن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من إنقاذه.

وفي مستشفى سوهاج العام، رقد الشاب الثلاثيني، الذي اتضح أنه أقدم على الانتحار، بعدما رفضت أسرته زواجه من إحدى الفتيات، نظرًا لوجود الخلافات بين العائلتين.

استشاري يحلل دوافع انتحار رجال بسبب الحب

ومن جانبه، علق الدكتور محمود أبو العزايم، استشاري الطب النفسي، بأن الاكتئاب من الأمراض النفسية التي تصيب الرجال والنساء على حد سواء، لكنه يصاب النساء ضعف الجنس الآخر.

وتابع "أبوالعزايم" في حديثه لـ"هن"، أن الاكتئاب يكون أحد أسبابه هو التعرض لظروف شديدة وصعب يتحملها البعض، لذلك إذ تعرض البعض للضغط النفسي يصعب تحمله ربما يؤدي ذلك إلى الانتحار، سواء رجال أو نساء.

وذكر استشاري الطب النفسي بأن الاكتئاب من الأمراض المرتبط ببعض الأعراض لذلك يجب الانتباه إلى مصابيه جيدًا.