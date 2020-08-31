فيديو.. مادلين طبر: أنا مسيحية وأتلو سورتي يس والبقرة

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة السورية مادلين طبر، إنها تتلو آيات القرآن جيدا، منذ مرحلة الدراسة في "فخر الدين المعني"، بالرغم من ديانتها المسيحية.

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وأضافت "طبر"، خلال استضافتها في فقرة "أسئلني" على قناة "سي بي سي": "أنا مسيحية متدينة أعشق الله، ومغرومة بديني، هذا لا يمنع أن أكون واسعة الإطلاع والمحبة والدين الأقرب لينا الإسلام".

وتابعت: "كنا 40 طالب في الفصل منهم 3 مسيحيات، وساعة درس الدين كنا بنتفرق، بس إحنا المسيحيات قررنا لازم نحضر نص ساعة مع زميلاتنا المسلمين"،

وأردفت: "لما دخلت فصل الدين الإسلامي تفوق عليهم، والشيح قالي عليا قارئة عندها روحانية، وبقيت الصوت اللي بيتباهي بيه، ولازم أقرأ جزء من سورة ياسين والبقرة في الحفلات المدرسية".