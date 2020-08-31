علاقات و مجتمع
قالت الفنانة السورية مادلين طبر، إنها تتلو آيات القرآن جيدا، منذ مرحلة الدراسة في "فخر الدين المعني"، بالرغم من ديانتها المسيحية.
وأضافت "طبر"، خلال استضافتها في فقرة "أسئلني" على قناة "سي بي سي": "أنا مسيحية متدينة أعشق الله، ومغرومة بديني، هذا لا يمنع أن أكون واسعة الإطلاع والمحبة والدين الأقرب لينا الإسلام".
وتابعت: "كنا 40 طالب في الفصل منهم 3 مسيحيات، وساعة درس الدين كنا بنتفرق، بس إحنا المسيحيات قررنا لازم نحضر نص ساعة مع زميلاتنا المسلمين"،
وأردفت: "لما دخلت فصل الدين الإسلامي تفوق عليهم، والشيح قالي عليا قارئة عندها روحانية، وبقيت الصوت اللي بيتباهي بيه، ولازم أقرأ جزء من سورة ياسين والبقرة في الحفلات المدرسية".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مادلين طبر: أنا مسيحية وأتلو سورتي يس والبقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.