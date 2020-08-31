بقت نمبر وان بالرولز رويس.. ياسمين صبري تتفوق على الهضبة ورمضان بسيارتها

علاقات و مجتمع

رولز رويس "dawn" هى السيارة الجديدة التي انضمت حديثا إلى أسطول الفنانة ياسمين صبري لتكون السيارة الثانية لياسمين من علامة رولز رويس حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب "رولز رويس كولينان".

لتتفوق الفنانة بسيارتها الجديدة، على نادي الهضبة عمرو دياب والفنان محمد رمضان من حيث سعر سيارتها، الذي جذب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث "السوشيال ميديا" خلال الساعات الماضية، لتتصدر الفنانة محركات البحث اليوم على مواقع الإنترنت بسبب سيارتها الجديدة.

فدومًا ما يتجه المتابعون حول تفاصيل نجمهم المفضل، ليس فقط لأعماله وإطلالاته، بل أيضًا لما يملكه من سيارات فارهة، يبدأ الكثير بالبحث عن مميزاتها وأسعارها.

ولعل الفنان محمد رمضان واحد من هؤلاء النجوم الذي يفضل استعراض سياراته بين الحين والآخر، فضلًا عن الفنان عمرو دياب، الذي دومًا ما يبحث جمهوره ومُحبيه على أسعار وماركات ملابسه وإكسسواراته وسياراته أيضًا.

ويرصد "هن" في التقرير الثاني، تفاصيل دخول ياسمين صبري نادي الهضبة ومحمد رمضان بالرولز رويس الجديدة.

ياسمين صبري 10 ملايين جنيه لأحدث سيارتها

تبلغ أحدث سيارات ياسمين 10 ملايين جنيه، حيث ظلت في ميناء الإسكندرية 6 أيام، منذ 19 أغسطس ليتم الموافقة على الإفراج الجمركي لها برسوم 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الجاري، حيث تم الإفراج عن السيارة الجديدة بقيمة 10 ملايين جنيه، لتصبح 6 ملايين ثمن السيارة، و3.7 مليون رسوما جمركية.

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محمد رمضان بـ المرسيدس

في نهاية 2019، انضمت سيارة "مرسيدس بنز (G65 AMG) " إلى أسطول سيارات الفنان محمد رمضان، والتي كانت واحدة من النسخ المحددة، المعروضة ضمن سيارات معرض الرياض، المقام بالمملكة العربية السعودية

ووصل سعر أحدث سيارات "رمضان" حينها إلى 365 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 5 ملايين و885 ألف جنيه مصري.

عمرو دياب بالـ لامبورجيني

في مقتبل العام الماضي، استطاع الفنان عمرو دياب، جذب الأنظار إليه، بعدما نشرعبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام صورة له وهو يقود أحدث نسخة من سيارات "لامبورجيني Urus" التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

حيث بلغ سعر سيارته حينها 3 ملايين و500 ألف جنيه.