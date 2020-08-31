طريقة عمل فراخ مسلالا في المنزل

فراخ مسلالا من الأطعمة المغربية الشهيرة، التي تتميز بمذاقها المميز، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز.

وفيما يلي طريقة عمل دجاج مسلالا على الطريقة المغربية، على طريقة الشيف أميرة شنب على "سي بي سي سفرة".

مقادير فراخ مسلالا

- ملح.

- دجاجة.

- ماء مغلي.

- دقيق.

- زيت زيتون.

- ثوم.

- خل.

- كزبره خضراء.

- بقدونس.

- زنجيل.

- كركم.

- ليمون.

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- زعفران.

- بصل.

- فلفل.

طريقة تحضير فراخ مسلالا

- تنظيف الدجاجة جيدًا، من خلال غسلها بالدقيق والليمون.

- وضع الدجاجة داخل وعاء يحتوى على الخل.

- وفي الخطوة التالية، يجري تحضير التتبيلة، التي تتضمن خلط البصل والثوم المدقوق والملح والفلفل.

- إضافة البقدونس والكزبره والزنجبيل على الخليط.

- وضع عصير الليمون وليمونه مخلله وزيت الزيتون مع الخليط.

- خلط الدجاج بالتتبيلة مع تركها داخل الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

- تقليب الدجاج على النار حتى يتحمر.

- تضاف كمية من الماء مع الزعفران.

- توضع الدجاجة على نار هادئة لمدة لا تقل عن ساعة.

- بعد عشر دقائق يضاف الزيتون الأخضر.