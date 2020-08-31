فرنسا تبتكر أقنعة من خامة جديدة لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ابتكرت شركة فرنسية قناعا لمكافحة انتشار عدوى كوفيد 19 مصنوعا من الألياف النباتية للقنب وقابلا للتحلل.

وتمكنت من بيع قرابة مليون ونصف المليون قطعة منه حتى الآن مع تأكيد مسؤولي الشركة على أن الطلب عليه في تزايد في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا، وفقا لروسيا اليوم.

فكرت الشركة جيوشانفر ( Géochanvre) التي تنشط في منطقة إيون، شمال فرنسا، في ابتكار هذا القناع في الربيع الماضي بدافع مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن الاستخدام الجماهيري للأقنعة الصحية الذي فرضه انتشار كوفيد 19. في فرنسا، يتم رمي نحو 450 مليون قناع أسبوعيا، فيما يمكن التخلص من قناع ألياف القنب بسهولة وبشكل بسيط بوضعه في السماد أو في تربة أواني الزهور والنباتات.

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وأعطت المديرية العامة للجيوش الفرنسية موافقتها على إنتاج وتسويق هذا القناع، مؤكدة نجاعته وصداقته للبيئة وللصحة حيث لا يتضمن مواد كيميائية مضافة كالغراء.

يبلغ سعر قناع ألياف القنب 65 سنتيما، أما مدة صلاحيته، فيقول مسؤولو الشركة المنتجة، هي 4 ساعات.

تجدر الإشارة إلى أن ألياف القنب تستخدمها البشرية منذ آلاف السنين في مختلف الأغراض كالعلاج والأغذية والزراعة وصناعة القماش والألبسة.