6 عوامل تعرضك للاكتئاب المفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل الاكتئاب مشكلة نفسية شائعة تحدث نتيجة التعرض للصدمات أو التغيرات الشديدة في نمط الحياة، ولكن قد يصاب البعض باكتئاب مفاجئ ويغرقون في نوبات من الحزن والضيق وقد يؤثر ذلك على حياتهم بشكل كبير، ويرجع ذلك لأسباب مختلفة قد يغفلها الكثيرون، لمزيد من التفاصيل يمكن الضغط على الرابط التالي:

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