خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل حبس طباخ بدار أيتام تحرش بالفتيات

علاقات و مجتمع

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كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، تفاصيل حبس طباخ بدار أيتام لتحرشه بالفتيات، قائلًا إن إحدى الفتيات المودعين بدار الأيتام في مصر القديمة، يبلغ سنها 21 عاماً، اتصلت، وطلبت المساعدة، وقالت إن هناك واقعتين حدثتا داخل الدار، الأولى طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، تعدى عليها الطباخ بشكل كامل.

وأضاف "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن طفلة أخرى كانت تدخل لإحضار طعام لشقيقتها في المطبخ فدخل وراءها ممسكًا سكينًا وحاول التحرش بها، "صرخت البنت وراح قالها مفيش حاجة إنتي زي بنتي وادالها 10 جنيهات علشان تسكت".

وتابع: "المؤسف إن البنات راحوا يشتكوا لمشرفتهم، والمشرفة أبلغت مديرة الدار، وبدورها أبلغت أمينة الصندوق واللي أرغمت الطباخ على تقديم استقالته واتقفل الموضوع على كدة، لما البلاغ وصل لنا أبلغنا النيابة العامة واللي شكلت لجنة وراحت الدار، وجرى القبض على الطباخ بالفعل وحبسه احتياطيًا، وجاري الكشف على البنات بمعرفة الطب الشرعي".