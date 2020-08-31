صور.. سوسن بدر تظهر بـ 10 "لوكات" في سنة واحدة "رجعت للأسود"

لايف ستايل

عادت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، لتتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استطاعت خطف أنظار متابعيها خلال الساعات الماضية عقب أحدث ظهور لها.

لوحة فرعونية تعود أصولها لآلاف السنين لعصر الفراعنة، جسدتها الفنانة سوسن بدر، وظهرت خلالها على غلاف إحدى المجلات، بملامح متطابقة لإحدى الملكات، والتي تتميز بملامحها المصرية ذات الأصول الفرعونية.

ظهرت الفنانة خلال الصورة التي تصدرت بها غلاف المجلة، مرتدية فستان أبيض دون أكمام، باللون الأبيض وبشعر أسود قصير، وبيدها ناي.

سوسن بدر التي تخلت عن الشهر الأبيض لأجل تلك الجلسة، عقب الاحتفاظ به عام كامل، كانت تأقت من خلاله بالعديد من التسريحات والـ "لوكات" المتعددة وغير المعتادة.

10 لوكات تألقت بهن الفنانة وخطفت اأنظار من خلالهن، قد يصلحن الأنسب لصاحبات الشعر الأبيض.

وظلت الفنانة بين الحين والآخر تتابع جمهورها، بلوكات مختلفة تعتمد على اختلاف طول وكثافة الشعر.

بين "الجرسون" و"الكاريه" و"الديجراديه"، تألقت الفنانة في كل ظهور لها.

أبرز لقطات سوسن بدر بالشعر الأبيض

Advertisements

سوسن بدر تتحدث عن اللوك الأبيض

وكانت علقت الفنانة سوسن بدر، على اللوك مؤخرا، قائلة: "بسيط جدا، ومستريحة جدا لما عملت كده".

وأضافت خلال لقائها السابق ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc": "بقالي فترة من ساعة ما ظهر الشعر الأبيض يبقى كتير مؤخرًا، أنا شعري أبيض من وأنا في الثانوية وراثة في العيلة، فكل شوية أسيبه شوية وأقول لنفسي ليه لأ، ليه خايفة إذا كنت مبسوطة، أهم حاجة لما أبص في المراية أبقى مبسوطة اللي باسطك أعمله".

وتابعت: "لما عملت مسلسل زي الشمس، الأحداث بتخلي الأم تهمل في نفسها فسايباه طبيعي، كنت من غير مكياج وشعر طبيعي، بعد المسلسل روحت للكوافير قولته شيل كله، كان خايف، فقولتله شيل كل الغامق".