لميس جابر: بيني وبين المكياج حيطة سد و"شغل الستات مليش فيه"

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كشفت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، عن سبب عدم وضعها مساحيق التجميل على بشرتها، قائلة: "أنا أمي صعيدية، وأكاد أكون الطفلة الوحيدة اللي ملعبتش بصباع الروج وأنا صغيرة، في وسط 4 صبيان، طب هعرف المكياج منين، فطلعت بيني وبينه عازل".
وأضافت "لميس" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، "أنا أول مرة أعمل قلم في عينيا كنت في 3 طب، قبل ما أعرف يحيى الفخراني، مسألة المكياج كانت صعبة بالنسبة لي".
وتابعت: "جت فترة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات طلعت موضة البواريك، واحد قريبنا كان مسافر فوصيته يجيبلي باروكة قصيرة لأن شعري كان طويل بدل ما أقص شعري، لبستها يوم خارجة فيه أنا ويحيى، قعدت كل شوية أهرش، في الآخر قلعاها وحطتها في الشنطة، ودي كانت أول وآخر مرة ألبس باروكة"، مضيفة "شغل الستات مليش فيه من وأنا صغيرة".
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