منها القهوة.. أطعمة يجب تناولها وأخرى تجنبها خلال فترة الحيض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعاني الكثير من النساء أثناء فترة الحيض من التشنجات والعديد من الأعراض الأخرى التي تجعلهن في حالة من عدم الراحة، لذا ينصح الأطباء باتباع نظام غذائي صحي وتجنب بعض الأطعمة، لإدارة التشنجات والأعراض الأخرى أثناء الدورة الشهرية.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي ينبغي على المرأة تناولها وأطعمة أخرى يجب تجنبها في فترة الحيض، بحسب ما نقله موقع "24"، عن صحيفة إنديان إكسبرس أونلاين:

الأطعمة التي يجب تناولها

الفواكه والخضار الورقية

تعاني المرأة أثناء الدورة الشهرية من انخفاض في مستويات الحديد، مما قد يؤدي إلى آلام في الجسم والشعور بالتعب والدوار. لذا يُنصح بتناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار لترطيب الجسم، والخضار الورقية والأعشاب التي تحتوي على عنصر الحديد.

وبحسب الخبراء، يمكن أن يساعدك كوب دافئ من شاي الزنجبيل على الشعور بالتحسن لأن يحتوي على تأثيرات مضادة للالتهابات يمكن أن تهدئ آلام تشنجات العضلات، والتقليل من الغثيان.

الدجاج و السمك

يعد تناول البروتين أمراً ضرورياً للصحة العامة ويمكن أن يساعدك على البقاء ممتلئة لفترة أطول من الوقت. وتتميز هذه الأطعمة بغناها بالبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية. استهلاك الحديد يعوض الانخفاض في مستويات الحديد أثناء الحيض.

الكينوا والعدس

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الكينوا غنية بالعناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيزيوم والبروتين. كما أنها خالية من الجلوتين وستجعلك تشعرين بالشبع. في حين أن العدس مصدر كبير للبروتين ويمكن أيضاً استبداله باللحوم للنباتيين. كما أن هذه الأطعمة غنية بالحديد، مما يجعلها خياراً رائعاً.

المكسرات والشوكولاتة الداكنة

تأكدي من تضمين الشوكولاته الداكنة في نظامك الغذائي لأنها غنية بالمغنيزيوم والحديد. المكسرات مهمة بنفس القدر، لذا تأكدي من تناول حفنة منها كل يوم. معظم المكسرات غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وهي مصدر كبير للبروتين.

الماء

نعلم جميعاً أن مياه الشرب مهمة لترطيب الجسم ويمكن أن تقلل من فرصة الإصابة بصداع الجفاف، وهو عرض شائع للحيض.

أطعمة يجب تجنبها

الملح والطعام الحار

يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة الجاهزة بما في ذلك الأطعمة المعلبة لأنها غنية بالملح والصوديوم. يسبب استهلاك الملح الزائد احتباس الماء مما يؤدي إلى الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية. كما يُنصح بتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل لأنها قد تزعج معدتك وتسبب ارتجاع الأحماض.

القهوة

تجنبي المشروبات مثل القهوة ومشروبات الطاقة وما إلى ذلك لأنها قد تسبب الصداع والإمساك. كما يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.