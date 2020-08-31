كتب: هن - 12:07 ص | الإثنين 31 أغسطس 2020

يعتبر البرجر من الوجبات التي يفضل تناولها الكثير، ولذلك تقدم "هُن" طريقة مختلفة لتقديمة وهي طاجن تشيز برجر يمكن تقديمها مع البطاطس. مقادير طاجن تشيز برجر رطل لحم بقري مفروم قليل الدهن علبة من شوربة الفطر المكثف علبة من سائل جبنة الشيدر المكثف Advertisements بطاطس مقليّة مجمّدة طريقة تحضير طاجن تشيز برجر سخّني الفرن مسبقاً إلى درجة حرارة 350 فهرنهايت. اطهي اللحم المفروم على نار متوسطة حتى يتغير لونه. أضيفي شوربة الفطر وسائل جبنة الشيدر. صبي الخليط في طاجن مدهون برذاذ الخبر أو زيت نباتي. ضعي البطاطس بالترتيب أعلى الخليط. أدخلي الطاجن مغطى في الفرن لمدة من 50 إلى 55 دقيقة. قدمي الطبق بالهناء والشفاء.

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