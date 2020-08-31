الامارات | «آيكيا» تطلق كتالوج 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «آيكيا» تطلق كتالوج 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 أغسطس 2020

أطلقت شركة «آيكيا»، العلامة السويدية الرائدة في مجال المفروشات وإحدى شركات مجموعة الفطيم، كتالوج عام 2021 خلال فعالية فريدة أقامتها عبر الإنترنت، بحضور أكثر من 200 شخص. ويتميز كتالوج هذا العام، وهو الإصدار الـ70 للشركة، بتقديم حلول مبتكرة للكثير من المشكلات اليومية التي نواجهها في المنزل، حيث يزخر بالنصائح الذكية والأفكار العملية، ويشمل الكثير من التغييرات الصغيرة التي يمكن تنفيذها في المنزل بكلفة معقولة. وتحرص «آيكيا» من خلال كتالوج هذا العام على مشاركة خبراتها مع العملاء، حيث يتمحور الكتالوج حول المفهوم الذي تؤمن به العلامة وهو أن المنزل الأفضل يوفر حياة يومية أفضل، ويضم الدليل العديد من الخطوات العملية والبسيطة التي تسهم في إضفاء لمسات التجدد والأناقة على المنزل بكلفة ووقت أقل.

وانطلاقاً من إدراكها لأهمية المنزل في حياة كل فرد منا، استضافت «آيكيا»، خلال حفل إطلاق الكتالوج الجديد، أكثر من 5000 شخص لإجراء استطلاع مستقل بهدف التعرف أكثر إلى رغبات وتفضيلات العملاء في الإمارات حول أسلوب الحياة في المنزل. كما يهدف الاستطلاع إلى معرفة مدى التغيير الذي طرأ على تلك الرغبات والتفضيلات منذ عام 2019، نتيجة التحديات الاستثنائية الجديدة التي يشهدها العام الجاري.

تغيير الغرف

كشف نحو نصف المشاركين في الاستطلاع من الإمارات، أنهم باتوا يقضون وقتاً أطول في غرفة مختلفة خلال العام الجاري بسبب جائحة «كوفيد-19»، حيث يستخدم 41% منهم غرف المعيشة للعمل من المنزل، نتيجة إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها للحد من تفشي الجائحة. ومع التزام عدد كبير من الناس بالبقاء في منازلهم خلال فترة الإغلاق، أصبح ديكور المنزل أولوية لنسبة 43% من الأشخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تشكيلات جديدة

تتلخص رؤية «آيكيا» للمنزل الذكي في قدرته على توفير أجواء مخصصة بحسب تفضيلات أصحابه، ومن خلال دمج التكنولوجيا مع منتجات وحلول الأثاث المنزلية، يمكن تعزيز جودة الحياة في المنزل، فالحصول على نظام صوت مميز مثلاً لا يتطلب مساحة كبيرة، مع السماعات المخصصة للرفوف والسماعات المخصصة للمصباح من SYMFONISK، حيث تحرص «آيكيا» من خلال هذه التصاميم، وبالتعاون مع سونوس، على توفير أسلوب مبتكر يبتعد بتصاميم الصوت والإضاءة في المنزل عن الصورة النمطية.

Advertisements

الترابط أو الوحدة

يبحث الناس اليوم عن مفروشات وديكورات تعكس شخصيتهم وأسلوبهم في الحياة، لكن ضيق المساحة وارتفاع التكاليف قد يقفان عائقاً أمام تحقيق هذه الرغبة، خصوصاً في المدن الكبيرة. وهنا يأتي دور «آيكيا» في الجمع بين الابتكار والمنتجات متعددة الاستخدامات لتوفير حلول تلائم غرف المعيشة الصغيرة، وإبداع قطع بتصاميم معبّرة، بالتعاون مع «جراي هاوند أوريجينال»، وأثمر هذا التعاون عن طرح مجموعة رائعة تحمل لمسات من آسيا تحت اسم SAMMANKOPPLA الذي يعني «الترابط» أو «الوحدة».

LEGO

تقدّر «آيكيا» قيمة المرح وأهميته في حياة الكبار والصغار على حد سواء، ففي العام الماضي تعاونت «آيكيا» مع «ليغو» لاستكشاف وتطوير حلول تحفّز على اللعب والمرح في أرجاء المنزل، وسيثمر التعاون عن تشكيلة BYGGLEK التي ستتوافر بالمتاجر في شهر أكتوبر هذا العام.

بديل كرات اللحم

تقدم «آيكيا» بديلاً أكثر استدامةً لوصفتها الخاصة الشهيرة من طبق كرات اللحم، ويتميز الطبق الجديد Plant Balls، الذي يعتمد على مصادر نباتية، بطعم وشكل يشبهان اللحم، لكنه لا يحتوي على أي بروتينات أو مكونات من مصادر حيوانية، وسيتم إطلاق هذا المنتج بجميع المتاجر في الإمارات خلال شهر نوفمبر 2020.

نسخة 2021 تقدم دليلاً لحياة يومية أفضل في المنزل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news