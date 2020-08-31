الامارات | فيروز تستقبل رئيس فرنسا على «فنجان قهوة».. اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز تستقبل رئيس فرنسا على «فنجان قهوة».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل الفنانة العربية الكبيرة فيروز، اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مستهل زيارته إلى لبنان، التي اختار أن يبدأها بالاجتماع برمز وطني يلتقي على اسمه كل اللبنانيين.

وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي، خلال زيارته الثانية لبيروت، في أقل من شهر.

وكتب ماكرون في تغريدة له قبل يومين: «موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الإثنين».

ويعود ماكرون إلى بيروت وعلى جدول أعماله برنامج مزدحم باللقاءات السياسية، في محاولة لإخراج البلاد من مآزقها الكثيرة.

وكان الرئيس الفرنسي اختتم زيارة إلى بيروت في السابع من أغسطس الجاري، وكتب على «تويتر» عبارة «بحبك يا لبنان»، وهي عنوان أغنية شهيرة لفيروز صاحبت اللبنانيين طوال 15 عاماً من الحرب الأهلية.

وسيزور ماكرون الفنانة اللبنانية فور وصوله، مساء اليوم، في منزلها في الرابية قرب انطلياس شمال بيروت بعيداً عن العدسات الإعلامية.

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وتربط فيروز بالدولة الفرنسية علاقات صداقة متينة توطدت في عام 1975، عندما ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الفرنسي، ضمن برنامج «سبيسيال ماتيو»، الذي كانت تقدمه صديقتها الفنانة الفرنسية ميراي ماتيو، وقدمت هناك أغنية «حبيتك بالصيف».

واتخذت العلاقة شكلاً أعمق خلال الحرب اللبنانية عندما أقامت فيروز حفلاً ضخماً في الأولمبيا باريس عام 1979، وغنت «باريس يا زهرة الحرية».

ويقول المقطع الأخير من الأغنية: (يا فرنسا شو بقلن لأهلك عن وطني الجريح/‏عن وطني اللي متوج بالخطر وبالريح/‏قصتنا من أول الزمان/‏بيتجرح لبنان بيتهدم لبنان/‏بيقولوا مات وما بيموت/‏وبيرجع من حجارو يعلي بيوت/‏وتتزين صور وصيدا وبيروت).

ونالت فيروز أرفع الأوسمة الفرنسية، منها وسام قائد الفنون والآداب من الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران عام 1988، ووسام فارس جوقة الشرف من الرئيس الراحل جاك شيراك عام 1998.

ماكرون اختار أن يبدأ زيارته بالاجتماع برمز وطني يلتقي على اسمه كل اللبنانيين.

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